Medien: Chelsea-Legende John Terry wechselt nach Russland

Neue Herausforderung für John Terry

Der ehemalige englische Fußball-Nationalmannschaftskapitän John Terry wechselt nach übereinstimmenden Medienangaben für zwei Jahre zum russischen Traditionsklub Spartak Moskau.

Der Vertrag des 37 Jahre alten Innenverteidigers bei Zweitligist Aston Villa war im Sommer ausgelaufen.

Am Samstag sollte sich Terry, langjährige Galionsfigur des FC Chelsea, einem Medizincheck in Rom unterziehen und anschließend in die russische Hauptstadt weiterreisen.

Spartak belegt zurzeit den zweiten Platz in der Premier Liga hinter Zenit St. Petersburg.