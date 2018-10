Reporter-Legende Delling kündigt bei der ARD

Gerhard Delling hat nach 30 Jahren bei der ARD gekündigt

Eine Ära geht zu Ende: Nach mehr als 30 Jahren wird Reporter-Legende Gerhard Delling die ARD verlassen. Der 59-Jährige hat seinen Vertrag zum Ende der laufenden Bundesliga-Saison gekündigt.

"Ich will nach den vielen Jahren jetzt Neues kennenlernen, will mich ausprobieren, will noch viel lernen", begründete Delling den überraschenden Schritt gegenüber "Bild": "Digitale Inhalte reizen mich, ich denke über die Entwicklung einer Fußball-App nach. Und ich will noch ein Buch schreiben – vielleicht sogar einen Roman. Darauf freue ich mich sehr."

Delling hatte 1984 seine erste Festanstellung beim NRD angetreten. Seit 1987 moderierte er die legendäre Sportschau im Ersten. Zudem berichtete der gebürtige Schleswig-Holsteiner von zahlreichen Welt- und Europameisterschaften sowie Olympischen Spielen.

In die TV-Geschichte ging Delling insbesondere durch seine Arbeit mit Günter Netzer ein. Als Moderator und Experte begleiteten die beiden zwölf Jahre lang humorvoll und fachkompetent die Spiele des DFB-Teams, räumten zahlreiche Preise ab und wurden zu Kultfiguren der Fußball-Berichterstattung.

"Ich bin sicher, dass die TV-Zuschauer meinen Freund, den Herrn Delling, niemals vergessen werden", sagte Netzer zum (vorläufigen) Abschied seines kongenialen Nebenmannes vom Fernsehen.