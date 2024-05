Real-Star Kroos lobt Bundestrainer Nagelsmann

IMAGO/Laci Perenyi

Kroos und Nagelsmann wollen für eine erfolgreiche EM sorgen

Toni Kroos sorgte im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals gegen den FC Bayern mit einer Traum-Vorlage für das zwischenzeitliche 1:0 von Real Madrid und unterstrich erneut, dass er weiterhin zu den besten Mittelfeldspielern der Welt gehört.

Ähnliche Leistungen erhoffen sich Fans auch bei der kommenden Europameisterschaft in Deutschland. Kroos, der auch dank Bundestrainer Julian Nagelsmann den Rücktritt von seinem Rücktritt erklärte, erklärte in seinem Podcast "Einfach Mal Luppen", dass er von der Verlängerung des 36-Jährigen beim DFB sehr erfreut ist.

"Ich finde, dass der Zeitpunkt sehr, sehr gut ist, dass die Entscheidung an sich sehr, sehr gut ist. Das ist ein Trainer, der nicht nur Bock hat, sondern auch in der Lage ist, eine Mannschaft zu entwickeln", so der Real-Star.

Kroos glaubt an erfolgreiche Zukunft des DFB

Kein Wunder also, dass der fünfmalige Champions-League-Sieger für die deutsche Nationalmannschaft eine erfolgreiche Zukunft sieht: "Noch überzeugter bin ich davon, dass man davon ausgehen kann, dass Deutschland auch 2026 eine sehr, sehr gute Mannschaft an den Start bringt. Gute Trainer werden immer Erfolg haben - gerade, wenn man ihnen zwei Jahre Zeit zur Entwicklung gibt."

Ob Kroos für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada auch noch zur Verfügung steht, ist indes völlig unklar. Nach dem 2:2 gegen den FC Bayern, äußerte sich der Mittelfeld-Maestro nur vage zu seiner eigenen Zukunft: "Wir haben jetzt ein Champions-League-Halbfinale und hoffentlich noch ein Finale. Gut, die Liga ist fast durch und dann schauen wir mal."

Auf die Frage, ob er im Sommer nach Triumphen in der Champions League und in der spanischen Liga und mit dem Europameistertitel seine Karriere beenden werde, antwortete Kroos schmunzelnd: "Wenn du mir das so unterschreibst, dann muss man auf jeden Fall darüber nachdenken."