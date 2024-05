Tuchel begründet frühe Goretzka-Auswechslung gegen Real

IMAGO/Jose Breton

Goretzka ist beim FC Bayern derzeit in Bestform, durfte gegen Real aber nur 45 Minuten ran

Nach einigen schwachen Auftritten noch vor einigen Monaten gehörte Leon Goretzka in den letzten Wochen zu den absoluten Leistungsträgern beim FC Bayern und war nicht aus dem Team von Thomas Tuchel wegzudenken. Doch im Champions-League-Hinspiel gegen Real Madrid musste der formstarke Mittelfeldmann schon zur Pause runter. Warum das so war, hat der Trainer nun genau begründet.

Leon Goretzka befindet sich derzeit in Top-Form, hat sich beim FC Bayern wieder nahezu unverzichtbar gemacht, nachdem er noch im März aufgrund von mehr als durchwachsenen Leistungen in der Hinrunde sogar aus dem Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft geflogen war und zuvor auch bei FCB-Coach Thomas Tuchel nur eine untergeordnete Rolle gespielt hatte.

Nun also die Kehrtwende: Seit Wochen liefert Goretzka Bestleistungen ab, könnte doch noch auf den EM-Zug aufspringen. Ausgerechnet im so wichtigen Hinspiel im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid (2:2) durfte Goretzka allerdings nur 45 Minuten ran. Auf der Pressekonferenz nach der Partie gefragt, ob die frühe Auswechslung verletzungsbedingte Gründe hätte, verneinte Tuchel und setzte zur ausgiebigen Erklärung an (zu sehen oben im Video, öffnet sich im Artikelbild).

"Nein, wir haben dann einfach ein bisschen aggressiver gespielt, eine Position geändert uns dann für Rapha (Raphael Guerreiro, d.Red.) entschieden, weil wir kleinere Laufwege haben wollten bis rein die Box - und das ist eher Raphas Profil", begründete Tuchel die Herausnahme von Goretzka zur Pause.

"Ansonsten hat Leon ja in den letzten Wochen die ganze Zeit durchgespielt. Er war fit und spielbereit, hat daher auch das Vertrauen bekommen", führte der Coach aus, fügte jedoch an: "Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass wir Real Madrid mit Rapha - einem kleineren, wendigeren Spieler in der hohen Position - in der Kombination mit Jamal Musiala mehr Probleme bereiten können."

FC Bayern: Tuchel hebt Goretzkas Wichtigkeit hervor

Diese Überlegung habe er in der Halbzeitpause angestrengt und dann auch umgesetzt. Gegen Goretzka war die Maßnahme demnach nicht gerichtet. Stattdessen betonte Tuchel: "Leon, das ist klar, wird weiter wichtig für uns bleiben, wenn wir wieder spielen."

Goretzka selbst sagte bei "Sky" nichts zu seiner frühen Auswechslung und ordnete lediglich den Spielausgang ein.

"Es war das Real Madrid, was wir erwartet haben. Wir sind richtig gut ins Spiel reingekommen in den ersten 20 Minuten, hätten da schon das eine oder andere Tor schießen können. Mit dem Tor ist Madrid stärker geworden. Gefühlt hat man von Real wenig gesehen, trotzdem haben sie ein Tor aus dem Spiel geschossen und einen Elfmeter rausgeholt", sagte er und setzte hinzu: "Es ist aber noch alles drin für beide Mannschaften."