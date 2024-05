Nach Real-Kracher: Kane mit klarer Ansage für die Zukunft

IMAGO/Eduard Martin

Harry Kane traf auch gegen Real Madrid

Einmal mehr hatte Harry Kane seinen Ausnahmestatus beim FC Bayern unter Beweis gestellt, als er im Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid am Dienstagabend sein 43. Pflichtspieltor im 43. Pflichtspiel für die Münchner erzielte. Kurz nach Spielende gegen die Königlichen (Endstand 2:2) gab er das Versprechen ab, sich auf künftig voll und ganz mit seinem Klub identifizieren zu wollen.

Abschiedsgedanken nach einem Jahr in der Bundesliga, welches für den FC Bayern zum ersten Mal seit zwölf Jahren nicht mit der deutschen Meisterschaft endete, hege Kane keine, wie der Stürmerstar selbst gegenüber dem britischen Sender "TNT Sports" betonte.

"Ich bin für viele Jahre hier, es ist nicht nur ein einmaliges Jahr, für das ich gekommen bin", stellte der 30-Jährige klar, über den Sommer hinaus keinerlei Abwanderungsgedanken aus München zu hegen.

"Natürlich war die Erwartung zu Beginn des Jahres, Trophäen zu gewinnen. In der Bundesliga und im Pokal hat es nicht geklappt, aber die Champions League ist das Größte von allen", sieht der englische Nationalmannschaftskapitän nach dem 2:2-Remis im Hinspiel gegen Real Madrid durchaus noch Chancen auf das Weiterkommen seiner Münchner.

Kane heiß auf "diese großen Spiele"

Kane scheint in seiner bisherigen Karriere mit einem unheimlichen Fluch belegt zu sein. Obwohl der in seiner Profi-Laufbahn für Tottenham Hotspur, Millwall FC, Norwich City, Leicester City und den FC Bayern schon über 330 Tore geschossen hat, hat er noch keinen einzigen Vereinstitel gewonnen.

Der erste 100-Millionen-Euro-Transfer der Bayern-Historie ist aber fest davon überzeugt, dass es in den nächsten Wochen noch etwas werden kann mit dem Gewinn der Champions League und brennt schon auf das Rückspiel gegen die Madrilenen am kommenden Mittwoch (8. Mai ab 21:00 Uhr): "Das ist genau der Grund, warum ich gekommen bin. Ich will in diesen großen Spielen spielen, in diesen großen Momenten, und es gibt keinen größeren als nächste Woche auswärts."