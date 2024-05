Bayern-Youngster verrät: Hier erhielt ich mein EM-Ticket

IMAGO/Revierfoto

Aleksandar Pavlovic ist bei der Heim-EM mit dabei

Aleksandar Pavlovic ist die große Entdeckung der abgelaufenen Bundesliga-Saison beim FC Bayern. Im Laufe der letzten Spielzeit wurde der 20-Jährige vom Nachwuchstalent zum Stammspieler bei den Münchnern, bestritt insgesamt 22 Pflichtspiele für den entthronten Meister. Die große Belohnung für seine starken Leistungen gab es dann vom deutschen Bundestrainer.

Julian Nagelsmann nominierte Aleksandar Pavlovic für den Kader für die Heim-Europameisterschaft in diesem Sommer - ohne dass der gebürtige Münchner bisher ein A-Länderspiel in seiner Vita stehen hat.

Pavlovic setzte sich dabei gegen die riesige Konkurrenz im zentralen Mittelfeld durch, erhielt vom Bundestrainer unter anderem vor Mannschaftskollege Leon Goretzka oder BVB-Kapitän Emre Can den Vorzug.

In der "Sport Bild" berichtete der Senkrechtstarter des FC Bayern nun vom Tag der Nominierung durch Julian Nagelsmann.

"Ich habe von meiner Nominierung in der Früh durch eine WhatsApp von Bundestrainer Julian Nagelsmann erfahren. Ich war gerade an der Säbener Straße, im Entmüdungsbecken, im Jacuzzi", verriet der Mittelfeldmann, der es in seiner ersten Bundesliga-Saison auch auf zwei Tore in 19 Einsätzen brachte.

Pavlovic über Real-Spiel: "Das war Wahnsinn"

Pavlovic erzählte weiter: "Der Puls ging sofort nach oben, ich habe mich riesig gefreut und sofort meine Familie und meine Berater angerufen. Es war definitiv eine der schönsten Nachrichten auf dem Handy, die ich in meinem Leben erhalten habe."

Sein bis dato größtes Spiel erlebte der Deutsch-Serbe Anfang Mai, als er in seinem erst dritten Einsatz in der Champions League beim entscheidenden Halbfinal-Duell mit Real Madrid (1:2) von Beginn an ran durfte und 90 Minuten lang auf dem Feld stand.

Zwar endete die Partie im Bernabeu bekanntermaßen mit dem bitteren Ausscheiden für die Bayern. Für Pavlovic selbst war es dennoch ein unvergessliches Erlebnis, wie er selbst erzählte: "Von so etwas habe ich immer geträumt, als ich klein war: Im Bernabeu mit dem FC Bayern gegen Real Madrid zu spielen. Das war Wahnsinn."