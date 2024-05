Kane trauert vergebenen Bayern-Chancen hinterher

IMAGO/Ulrich Wagner

Harry Kane (M.) hatte zum zwischenzeitlichen 2:1 für seinen FC Bayern getroffen

Mit seinem achten Treffer im laufenden Wettbewerb hat Harry Kane einen persönlichen Karriere-Bestwert in der Champions League aufgestellt. Nach dem 2:2-Remis im Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid überwog bei dem Stürmerstar des FC Bayern trotzdem das Gefühl, dass noch mehr drin gewesen wäre an diesem Abend.

"Das dominierende Gefühl ist gerade die Enttäuschung. Wenn du in einem großen Spiel führst, willst du auch unbedingt gewinnen. Wir hatten beim 2:1 das Momentum und zwei, drei gute Chancen auf das dritte Tor. Leider ist es uns nicht gelungen. Das dritte Tor wäre sehr wichtig gewesen", meinte der Münchner Top-Torjäger nach dem ersten Duell mit den Königlichen bei "Prime Video".

Der 30-Jährige hatte in der 57. Minute per Strafstoß auf das zwischenzeitliche 2:1 gestellt und selbst im Anschluss noch eine Gelegenheit auf das dritte Tor für seine Farben gehabt. Stattdessen setzte es in der 83. Minute noch das zweite Gegentor durch Real-Star Vinicius Junior.

Vor dem Rückspiel am 8. Mai im Bernabeu-Stadion von Madrid bleibt daher noch alles drin - sowohl für den FC Bayern als auch für Real.

Kane hofft auf das Finale zu Hause in London

"Es bleibt sehr aufregend gegen Real Madrid. Champion-League-Halbfinale, das ist immer ein sehr großes Spiel. Wir werden weiter hart arbeiten und hoffen auf ein gutes Ende nächste Woche", meinte Mittelstürmer Kane, der selbst weiter vom ersten großen Titel seiner Karriere träumt.

"Der Sieger im Bernabeu fährt ins Finale, für solche Spiele ist man Profi geworden. Wir können heute viel Positives mitnehmen und haben Real vor allem in der zweiten Halbzeit Probleme bereitet. Wir waren nicht effizient genug. Aber wir sind bereit für ein großartiges Spiel nächste Woche auswärts in Madrid. Ich freue mich drauf", fügte der Engländer hinzu, der mit seinem insgesamt 43. Pflichtspieltor im 43. Spiel für den FC Bayern eine überragende Debüt-Saison in München spielt.

"Das Wichtigste bleibt für mich, wie wir als Team performen. Speziell aus der zweiten Halbzeit können wir einiges mitnehmen für das Rückspiel", so der Top-Torjäger des deutschen Rekordmeisters abschließend.