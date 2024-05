Schlechte Klopp-Nachrichten für den BVB

IMAGO/Mark Greenwood/IPS/Shutterstock

Viele BVB-Fans träumen von einer Rückkehr von Jürgen Klopp

Jürgen Klopp zurück zu Borussia Dortmund? Diese fußballromantische Story kursiert aktuell in englischen Medien. Realistisch ist ein BVB-Comeback des 56-Jährigen aber offenbar nicht.

Das zumindest schreibt "Bild". Demnach steht ein erneutes BVB-Engagement von Klopp nicht zur Debatte, auch nicht ab 2025 in der Rolle eines "Head of Football".

Über entsprechende Gedankenspiele der BVB-Führung hatte der britische "Independent" zuvor unter Berufung auf Stimmen aus dem Umfeld des Revierklubs berichtet. Der Posten solle eigens für Klopp geschaffen werden, hieß es. Ein genaueres Jobprofil wurde jedoch nicht genannt.

Inzwischen ist klar: Viel dran ist an den Spekulationen von der Insel offenbar nicht. Zumal der BVB gerade erst seine Führungsebene neu aufgestellt hat.

Neuer Sport-Boss ist der vormalige Nachwuchsdirektor Lars Ricken. Sven Mislintat kehrte als Technischer Direktor zum BVB zurück und ist fortan zuständig für die Kaderplanung. Zudem ist auch Sportdirektor Sebastian Kehl nach wie vor in Amt und Würden.

Wo für einen absoluten Superstar der Fußball-Szene wie Klopp in diesem Konstrukt noch ein Platz wäre, ist ohnehin völlig unklar.

Jürgen Klopp hat Legendenstatus beim BVB

Laut "Bild" bleibt es dabei: Klopps mittelfristige Zukunft ist komplett offen.

Im Sommer scheidet er auf eigenen Wunsch aus dem Traineramt beim FC Liverpool aus. Für die Zeit danach kündigte er eine mindestens einjährige Auszeit an, in der er keine Nationalmannschaft und keinen Verein übernehmen werde.

Vor diesem Hintergrund spielte der Name Klopp auch bei der derzeit laufenden Trainersuche des FC Bayern nie eine Rolle.

Beim BVB ist der frühere Mainzer eine absolute Vereinslegende. Zwischen 2008 und 2015 war er als Trainer bei den Schwarz-Gelben in der Verantwortung. In dieser Zeit formte er aus einem Mittelklasseverein wieder einen Top-Klub in Europa. Zwei deutsche Meisterschaften sowie einmal den DFB-Pokal gewann Klopp mit dem BVB.