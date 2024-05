Tuchel tobte nach Hoeneß-Kritik

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Thomas Tuchel (l.) war nach den Aussagen von Uli Hoeneß (r.) fassungslos

Vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt sorgte Uli Hoeneß mit Kritik an Thomas Tuchel für Aufsehen. Der ausscheidende Cheftrainer des FC Bayern war von den Aussagen des Klub-Patrons überhaupt nicht begeistert. Im Teamhotel soll der 50-Jährige gar "außer sich vor Wut" gewesen sein.

"Ich mache Thomas Tuchel keinen Vorwurf, er war häufiger bei mir zum Abendessen am Tegernsee, ich verstehe mich sehr gut mit ihm. Aber er hat eine andere Einstellung. Er meint nicht, dass er einen Davies, Pavlovic oder Musiala verbessern kann. Wenn es nicht klappt, sollte man einen anderen kaufen", sagte Hoeneß im Rahmen des "FAZ"-Kongresses am 26. April.

Der 72-Jährige widersprach bei diesem Thema: "Ich meine, man sollte hart an ihnen arbeiten und ihnen Selbstvertrauen geben." Er selbst erwarte, dass der Nachfolger für den ehemaligen Übungsleiter des FC Chelsea "junge Spieler verbessert und sie auch mal in den Arm nimmt."

FC Bayern: Tuchel konnte Hoeneß-Aussagen "zunächst nicht glauben"

Von den Aussagen des Bayern-Ehrenpräsidenten soll Tuchel laut "Sport Bild" direkt am Abend erfahren haben, während er sich mit seiner Mannschaft im Teamhotel auf das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt vorbereitete. Der ehemalige BVB-Coach habe "sie zunächst nicht glauben können". Zudem habe er sich vergewissert, ob diese wirklich so gefallen seien.

Bevor Tuchel seinem Ärger über die Aussagen des öffentlich kundtun konnte, sei er bereits im Hotel "außer sich vor Wut" gewesen, heißt es in dem Bericht der Sportzeitschrift. Vor dem 2:1-Sieg des deutschen Rekordmeisters schoss der Ex-Profi dann zurück.

"Da habe ich sehr wenig Verständnis für. Ich find's absolut haltlos, aber okay. Ich bin in meiner Trainerehre verletzt. Wenn wir etwas nachgewiesen haben in den letzten 15 Jahren, dann, dass Spieler aus der Akademie immer einen Platz bei uns haben, wenn sie ihre Leistung bringen", erklärte Tuchel am "Sky"-Mikrofon.