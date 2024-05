Medien: VfB-Erfolgscoach Hoeneß mit klarer Tendenz

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Sebastian Hoeneß ist bis 2027 an den VfB Stuttgart gebunden

Obwohl Sebastian Hoeneß erst im März seinen Vertrag beim VfB Stuttgart verlängert hat, wird der Erfolgscoach mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht - zunächst mit dem FC Bayern, nun mit dem FC Chelsea. Allerdings denkt der 42-Jährige aktuell wohl nicht an einen Wechsel.

Laut "Sky" will Hoeneß beim VfB Stuttgart bleiben. Zwar soll sich der FC Chelsea in den vergangenen Wochen nach dem Trainer erkundigt haben, heiß wird es zwischen den Blues und Hoeneß aber anscheinend nicht.

Der Premier-League-Klub hat sich unlängst von Mauricio Pochettino getrennt. Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete am Dienstagabend via X (ehemals Twitter), dass Hoeneß beim FC Chelsea hoch im Kurs stehen soll. Der italienische Journalist wies gleichzeitig daraufhin, dass der 42-Jährige "voll fokussiert" auf seine Aufgabe bei den Schwaben sei.

Hoeneß hat den VfB Stuttgart in der abgelaufenen Bundesliga-Saison zur Champions-League-Qualifikation geführt. Der Traditionsklub landete nach 34 Spieltagen sogar vor dem FC Bayern.

Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart als Zeichen

Stichwort Bayern: Hoeneß wurde in den letzten Monaten auch immer wieder rund um die Säbener Straße gehandelt. Hier arbeitete er einst als Trainer der zweiten Mannschaft, gewann in der Saison 2019/20 die Meisterschaft in der 3. Liga.

Doch durch seine Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart machte Hoeneß im März früh klar, dass er seine Zukunft bei den Schwaben sieht. Das neue Arbeitspapier ist bis 2027 gültig.

"Ich kann es ohne Umschweife sagen: Die vorzeitige Verlängerung des Vertrages mit Sebastian Hoeneß ist für unsere weitere sportliche Entwicklung von derartiger Bedeutung wie aktuell keine andere Personalie im Verein", kommentierte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth die Entscheidung damals in einem offiziellen Statement.

Die Zusammenarbeit geht aller Voraussicht nach in der kommenden Saison weiter.