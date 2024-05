Das sagt Southgate zum "Kane-Fluch" beim FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Harry Kane holte in seinem ersten Bayern-Jahr keinen Titel

Es scheint weiter wie verhext zu sein: Obwohl Harry Kane in seiner bisherigen Profi-Karriere schon über 400 Tore für seine Vereine und die Nationalmannschaft geschossen hat, ist der Weltklasse-Stürmer noch immer ohne jeden Titelgewinn. Selbst beim FC Bayern blieb Kane in seiner ersten Saison ohne Trophäe. Was sagt Englands Nationaltrainer Gareth Southgate zum anhaltenden "Titel-Fluch" seines besten Angreifers?

An Harry Kane selbst lag es wohl am aller wenigsten, dass der FC Bayern zum ersten Mal seit zwölf Jahren ohne jeden Titel aus einer Saison gegangen ist. Der 30-Jährige schoss in der Bundesliga und Champions League 44 Tore in 44 Spielen, überzeugte in seiner ersten Saison bei den Münchnern mit einer absoluten Weltklasse-Torquote.

Trotzdem reichte es nicht für einen Titel. In der Champions League war im Halbfinale Schluss, in der Bundesliga landete der Rekordmeister nur auf Platz drei. Und im DFB-Pokal blamierte sich der FC Bayern bekanntermaßen früh im Wettbewerb gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken.

"Es ist nicht schön für ihn, und ich bin sicher, dass er weiß, was die Leute dazu sagen werden", meinte Englands Coach Gareth Southgate bei der "BBC".

Der Cheftrainer der Three Lions hatte Kane selbstverständlich in den vorläufigen EM-Kader Englands nominiert, Kane führt das Team seit Jahren als Kapitän auf das Feld und erzielte bis dato 62 Länderspieltore in 89 Spielen.

Großes Lob von Southgate für Kane

"Er wird natürlich enttäuscht sein, dass er die Meisterschaft nicht gewonnen hat, aber im Verein hat sich viel getan, was man von außen gesehen hat", meinte Southgate weiter über den treffsichersten Stürmer der englischen Länderspielgeschichte.

Grundsätzlich fand Southgate für die Leistungen des Bayern-Stürmers trotz seines erneut titellosen Jahres ausschließlich lobende Worte, gehörte Kane bei den Münchnern doch zu den ständigen Aktivposten in der abgelaufenen Saison: "Er hat geliefert, was wir uns von ihm versprochen haben, was die Tore in der Liga angeht, und ich weiß, dass der Verein sehr zufrieden mit dem ist, was er geleistet hat."