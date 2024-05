Bitter für den 1. FC Köln! VfB gelingt Transfer-Coup

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Justin Diehl wechselt vom 1. FC Köln zum VfB Stuttgart

Bitterer Verlust für den 1. FC Köln, Transfercoup für den VfB Stuttgart! Der deutsche Juniorennationalspieler Justin Diehl kehrt dem Geißbockheim den Rücken und schließt sich dem deutschen Vizemeister aus Schwaben an. Das gaben die Klubs ma Mittwoch bekannt.

Justin Diehl spielt künftig für den VfB Stuttgart, bei dem er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterzeichnet. Das Arbeitspapier des 19-jährigen beim 1. FC Köln läuft aus.

"Justin Diehl zählt auf seiner Position zu den spannendsten Spielern in Deutschland. Er hat in der abgelaufenen Spielzeit die ersten Schritte in der Bundesliga gemacht, beim VfB wollen wir seine Fähigkeiten weiter ausbauen und fördern. Wir freuen uns, dass sich Justin für den VfB entschieden hat", kommentiert Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth den Deal auf "vfb.de".

Auch Diehl selbst kommt in der offiziellen Mitteilung zu Wort: "Der 1. FC Köln war viele Jahre mein sportliches Zuhause, ich möchte mich bei allen bedanken, die an meiner Ausbildung beteiligt waren und die mich auf meinem Weg unterstützt haben. Für mich beginnt nun mit dem Wechsel zum VfB Stuttgart ein neues Kapitel in meiner Karriere. Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich sehr schnell klar, dass der VfB der richtige Verein für mich ist. Ich freue mich schon sehr darauf, in die Saisonvorbereitung zu starten und meine neuen Teamkollegen kennenzulernen."

1. FC Köln vor Mammutaufgabe

2023/24 bestritt der Flügelstürmer 19 Partien für die zweite Mannschaft des Effzeh in der Regionalliga West. Dabei erzielte er zwölf Tore und bereitete neun weitere Treffer vor. Sieben Mal kam er zudem für die Kölner in der Bundesliga zum Einsatz.

Besonders bitter für den 1. FC Köln. Die Rheinländer stehen nach dem Abstieg vor einer Mammutaufgabe, da viele Leistungsträger keinen Vertrag für Liga zwei haben und eine Transfersperre Neuzugänge verhindert. Ein Verbleib von Diehl wäre demnach extrem wertvoll gewesen.