Kurioser Instagram-Hype um Jürgen Klopp

Jürgen Klopp wurde am Sonntag in Liverpool verabschiedet

Nach achteinhalb Jahren beim FC Liverpool wurde Jürgen Klopp am vergangenen Sonntag hochemotional an der Anfield Road verabschiedet. Im letzten Premier-League-Spiel der Reds unter der sportlichen Verantwortung des deutschen Teammanagers gab es noch einmal einen 2:0-Heimsieg gegen die Wolverhampton Wanderers, ehe Klopp mit einer speziellen Zeremonie nach Schlusspfiff geehrt wurde. Auch in den sozialen Medien ist das Ende der Liverpool-Zeit des 56-Jährigen zuletzt das bestimmende Thema in Fußball-England gewesen.

Zum Eintritt in seine fußballerische Auszeit hat Jürgen Klopp bereits am Wochenende für eine Überraschung gesorgt, indem er zum ersten Mal einen öffentlichen Instagram-Account eingerichtet hat.

Das Instagram-Profil "Kloppo" wurde innerhalb weniger Tage knapp drei Millionen Mal abonniert und löste damit einen regelrechten Hype aus. Auch zahlreiche Fußball-Größen aus England und Deutschland gehören längst zu den Followern von Jürgen Klopp und haben unter einen der ersten Beiträge des scheidenden Liverpool-Teammanagers kommentiert.

Zu sehen sind auf dem Instagram-Profil mehrere Videos, die Klopps letztes Wochenende an der Anfield Road dokumentieren. Angefangen von der Spielvorbereitung, ist der Kult-Coach auch bei seiner letzten Rede im Stadion vor knapp 60.000 Zuschauern zu sehen.

FC Liverpool wird Dritter in letzter Klopp-Saison

Besonders eifrig wurde allerdings ein Video gelikt und geteilt, welches Jürgen Klopp bei der abschließenden Mannschaftsfeier zeigt. Er tanz dort zu lauter Musik und dem Gesang von John Barnes, einer Liverpooler Vereinsikone aus den 1990er-Jahren. Knapp eine Millionen Likes hat das Video bis Mittwochmorgen bereits gesammelt.

Jürgen Klopp gewann als Teammanager des FC Liverpool unter anderem je einmal die Champions League, die englische Meisterschaft und den FA-Cup.

Seine letzte Spielzeit mit den Reds beendete der Deutsche auf dem dritten Tabellenplatz hinter Meister Manchester City und dem FC Arsenal.