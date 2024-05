Bericht: BVB-Testspielgegner vor dem CL-Finale steht fest

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Edin Terzic (r.) ist mit dem BVB ins Finale der Champions League eingezogen

Borussia Dortmund träumt vom ersten Gewinn der Champions League seit dem legendären Triumph von 1997. Um sich optimal auf das Endspiel gegen Real Madrid (1. Juni ab 21:00 Uhr) vorzubereiten, hat der BVB extra noch ein Testspiel anberaumt, um im Spielrhythmus zu bleiben. Nun steht der Gegner dieses Vorbereitungsspiels wohl fest.

Wie die "Ruhr Nachrichten" vermeldeten, hat der Tabellenfünfte der abgelaufenen Bundesliga-Saison für den kommenden Samstag den besagten Test angesetzt.

Gegner soll dann die eigene U23-Auswahl sein, die bekanntermaßen in der 3. Liga an den Start geht. Die zweite Mannschaft des BVB schloss dort am letzten Wochenende als Tabellenelfter ab.

Wie es weiter heißt, soll die Partie der Dortmunder Profis gegen den eigenen Unterbau hinter verschlossenen Türen auf dem Trainingsgelände in Brackel stattfinden.

Die U23-Spieler müssen entsprechend mit ihren Urlauben noch warten und sich in den Dienst des Klubs stellen. Die Profis sollen nach Wunsch von Cheftrainer Edin Terzic noch einmal unter Wettkampfbedingungen testen, um für das große Endspiel im Londoner Wembley-Stadion in eineinhalb Wochen nicht aus dem Tritt zu kommen.

Real Madrid spielt am Samstag gegen Real Betis

Beim Dortmunder Final-Gegner aus Spanien ergibt sich der Spielrhythmus von selbst. In der spanischen LaLiga ist an diesem Wochenende nämlich ohnehin noch ein Spieltag anberaumt, bei dem die Königlichen gefordert sind.

Am Samstag steht ab 21:00 Uhr das Heimspiel gegen Real Betis an. Während Madrid bereits seit Wochen als vorzeitiger Meister feststeht, hat sich der Kontrahent den siebten Tabellenplatz ebenfalls vorzeitig gesichert.

Die Partie im Bernabeu wird am Samstag das letzte Heimspiel für Toni Kroos werden. Der Mittelfeldstar hatte am Dienstag sein Karriereende nach der Heim-Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) bekanntgegeben.