FC Schalke 04 vor zweitem Sommer-Transfer?

IMAGO/Joeran Steinsiek

Adrian Gantenbein soll beim FC Schalke 04 hoch im Kurs stehen

Im Zuge des angepeilten Kaderumbruchs schaut der FC Schalke 04 offenbar auch in die Schweizer Super League.

Wie "Der Landbote" berichtet, steht Adrian Gantenbein vom FC Winterthur beim Zweitligisten hoch im Kurs. Demnach gebe es bereits Kontakt zwischen dem 23 Jahre alten Rechtsverteidiger und Schalke.

Sportdirektor Marc Wilmots sei im April beim Ligaspiel gegen die BSC Young Boys (1:2) höchstpersönlich im Winterthurer Stadion Schützenwiese gewesen, womöglich um Gantenbein zu beobachten, schreibt das Blatt.

Offen bleibt in dem Bericht, zu welchen Konditionen die Schalker den früheren U21-Nationalspieler der Eidgenossen gerne verpflichten würden. Gantenbeins Marktwert wird auf immerhin 800.000 Euro taxiert - eine stattliche Summe für den S04, der bekanntlich finanziell alles andere als auf Rosen gebettet ist.

Schalkes Verhandlungsposition dürfte allerdings die Tatsache verbessern, dass der Vertrag des Profis in Winterthur nur noch bis 2025 datiert ist.

FC Schalke 04 einmal mehr vor XXL-Umbruch

Auf Schalke steht nach einer desaströsen Spielzeit, in der die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts sogar lange in Abstiegsgefahr schwebte, einmal mehr ein XXL-Umbruch an. Mehrere Spieler wurden bereits verabschiedet, andere, auch mit laufenden Verträgen, sollen den Klub noch verlassen - darunter angeblich beispielsweise Torwart-Urgestein Ralf Fährmann.

Folgerichtig wird sich auch auf der Zugangsseite einiges tun in Gelsenkirchen. Kein Thema soll laut "Sport Bild" eine Rückkehr von Max Meyer sein. Auch der zuletzt gehandelte Christian Conteh (VfL Osnabrück) sei kein konkretes Thema auf Schalke, hieß es.

Die Vereinsbosse sollen davon überzeugt sein, dass beide Spieler nicht stark genug für die Ansprüche der Königsblauen sind.

Meyer, der nach seinem Abschied von Winterthurs Liga-Konkurrent FC Luzern ablösefrei auf dem Markt ist, liebäugelt einem "Bild"-Bericht zufolge mit einer Rückkehr zu seinem Ausbildungsverein. Der 28-Jährige würde für Schalke sogar auf viel Geld verzichten, hieß es.