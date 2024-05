FC Schalke 04 widerspricht Büskens-Kritik

IMAGO/Sportfoto Zink / Alexander Schlirf

Mike Büskens ist nicht länger Co-Trainer des FC Schalke 04

Am Dienstag teilte der FC Schalke 04 mit, dass man nach einer schwachen Zweitliga-Saison große personelle Veränderungen vornimmt. Unter anderem trennten sich die Knappen von Klub-Ikone Mike Büskens, der daraufhin mit einem emotionalen Instagram-Beitrag für Aufsehen sorgte. Auf diesen haben die Knappen nun reagiert.

In der kommenden Saison zählt Klub-Ikone Mike Büskens nicht mehr länger zum Trainerstab des FC Schalke 04. Diese Nachricht vermeldete der Verein aus Gelsenkirchen am Dienstagabend. Seinen Abschied von den Knappen hatte der Co-Trainer bereits am Mittag via Instagram verkündet.

"Buyo" übte zugleich Kritik an der Art und Weise, wie mit ihm im Klub von Seiten der Führung umgegangen wurde: "Leider war es mir nicht vergönnt, das habe ich gestern in diesem Gespräch gesagt, mich von euch im Rahmen eines Spiels zu verabschieden. Vielleicht gegen Hansa Rostock oder in Fürth, weil ich glaube, dass die Entscheidung schon viel früher gefallen ist und nicht erst in den letzten zwei Tagen."

FC Schalke 04 wollte Büskens Abschied ermöglichen

In einem Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann und Finanzvorständin Christine Rühl-Hamers unterzeichneten Mitgliederbrief gingen die Schalke-Bosse nun auf die Trennung von dem gebürtigen Düsseldorfer ein. Durch die personellen Veränderungen wolle man "neue Energie und neuen Hunger in das Profileistungszentrum" bringen.

Auch auf die Kritik des 56-Jährigen gingen die S04-Bosse explizit ein. "Aus unserer Sicht waren die Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit noch nicht abgeschlossen. Wir haben ihm signalisiert, dass es kein endgültiger Abschied von Schalke 04 sein muss, auch einen Abschied in der Arena haben wir ihm angeboten", stellte die Klubführung klar.

Laut der "WAZ" rückt eine weitere Zusammenarbeit in anderer Position durch die öffentliche Kritik aber nun in weite Ferne.