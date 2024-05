Warum Wirtz der beste Mittelfeldspieler Europas ist

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Florian Wirtz wurde mit Bayer Leverkusen erstmals Deutscher Meister

Florian Wirtz spielt mit Bayer 04 Leverkusen eine Saison für die Geschichtsbücher. In dem überragenden Kollektiv von Wunder-Trainer Xabi Alonso ragt er nochmal heraus. Er ist der MVP des Teams. Jetzt fehlt nur noch das Triple zur Krönung.

Manchmal sind es ja nicht nur die Statistiken, sondern die kleinen Dinge.

Als am sehr späten 9. Mai Bayer Leverkusen im Europa-League-Halbfinale gegen AS Rom auch noch in der 80. bedrohlich mit 0:2 hinten liegt, steigt dann doch langsam die Nervosität.

Das kennen sie in Leverkusen, in der uneinnehmbaren Festung namens BayArena, eigentlich gar nicht mehr.

Der Zauberfuß von Leverkusen

Viele Fans reckten also ihre Köpfe in Richtung der sich aufwärmenden Spieler. Wo bleibt denn Wirtz? Wann kommt Wirtz? Was ist mit Wirtz?

Dann die Erlösung. Leverkusens Wunder-Trainer Xabi Alonso winkte seinen Schützling heran. Endlich Wirtz. Und es passierte etwas in dieser Arena. Nach dem Motto: Wir packen das noch. Es wurde lauter.

Und tatsächlich, keine 15 Minuten später waren wieder Leverkusen-Dinge geschehen. Sie packten es. Am Ende stand es 2:2, die Ungeschlagen-Serie, sie hielt. Und Leverkusen stand höchstverdient im Finale.

Zwar hatte Wirtz keine direkte Torbeteiligung und er kämpfte sichtlich gegen die Spätfolgen eines Pferdekusses. Trotzdem hatte sich sofort etwas im Spiel der Leverkusener geändert.

Lob von Xhaka und Alonso

Man habe gesehen, als Wirtz reingekommen ist, "dass wir nochmal einen Spieler haben mit einer anderen Klasse, der ein Spiel auf sich ziehen kann", erklärte Granit Xhaka, das Metronom im Bayer-Spiel und ein weiterer Leverkusen-Held, damals.

"Er konnte nicht gut laufen, hat gehumpelt. Er wollte der Mannschaft helfen. Auch mit 70 Prozent ist er ein guter Spieler. Wir haben einen guten Einfluss von ihm gehabt", lobte Alonso.

Ja, selbst mit 70 Prozent ist Wirtz einer, der das Spiel lenken und beeinflussen kann. Nach seiner schweren Knieverletzung in der Vorsaison hat er in dieser Spielzeit einen gewaltigen Sprung gemacht. Rein in die Weltklasse.

Wirtz ist 2023/24 der größte Unterschiedsspieler in diesem jetzt schon legendäre Leverkusen-Team, in der Liga und ja, vermutlich einer der größten auch in Europa.

Für die Bundesliga ist das jetzt sogar verbrieft. Erst am Dienstag wurde Wirtz zum Bundesliga-Spieler der Saison gewählt. Als einziger Profi wurde er in dieser Spielzeit dreimal zum Spieler des Monats auserkoren (Oktober, Dezember, Februar).

In diesem Team, das in dieser Form vermutlich auch in der laufenden Champions-League-Saison ungeschlagen bleiben würde, ragt er neben den Xhakas, Frimpongs und Bonifaces nochmal mehr heraus. Der MVP der Ungeschlagen-Könige (51 Partien).

Wirtz ist der Zauberfuß von Leverkusen, der das ohnehin schon dominante Spiel der Werkself an sich reißen kann. Per Solo-Lauf, mit überragenden Pässen oder gefährlichen Abschlüssen.

Immer wieder Wirtz

Nur ein Beispiel, das sinnbildlich für die Saison steht. Im vielleicht besten Spiel des Jahres, der wilde Pokal-Fight (3:2) zwischen Leverkusen und dem VfB Stuttgart, rauschte Wirtz unnachgiebig heran.

Es war ein Spiel wie die gesamte Saison. Immer mit Vollgas. Immer Richtung Strafraum. Wirtz ging ins Dribbling, tanzte lässig ein, zwei Stuttgarter aus, spielte einen Steckpass zwischen die Ketten oder rannte selbst gefährlich nach einem Traum-Abwurf von Keeper Matej Kovar auf VfB-Keeper Alexander Nübel zu. Immer wieder Wirtz. Er findet blitzschnell Räume, die keiner zuvor gesehen hatte.

Und man muss es sich ja immer wieder vor Augen halten. Wirtz ist eben erst 21 Jahre alt geworden, fast noch ein Jugendspieler. Stattdessen spielt er in drei Wettbewerben mit einer beängstigenden Ruhe und Gelassenheit die Defensiven zwischen Quarabag und Köln an die Wand.

Und dann doch ein paar Statistiken: In 32 Bundesliga-Partien erzielte er starke elf Tore und elf Vorlagen. Insgesamt kam Wirtz auf 38 Torbeteiligungen in 47 Pflichtspielen.

Von allen Profis unter 23 Jahren in Europas Top-10-Ligen hat er damit die zweitmeisten Scorerpunkte hinter Chelseas Cole Palmer gesammelt, benötigte dafür aber 330 Minuten weniger. Wirtz toppt auch Phil Foden (ManCity), Jude Bellingham (Real Madrid) und Bukayo Saka (FC Arsenal).

In der Europa League ist er eh der Mann für Rekorde. Kein anderer U21-Spieler kommt auf mehr Tore, Einsätze und Siege. Er ist in der Europa League der Youngster schlechthin.

Europa League: "Topfit" für das Finale

Nach dem Halbfinale gegen Rom schonte Alonso seinen Edel-Techniker, gab ihm erst im letzten Bundesliga-Spiel eine gute halbe Stunde, um sich fürs Europapokalfinale warmzulaufen.

Denn nach der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte strebt Bayer 04 noch das große Ziel an: Triple. Am Mittwochabend (21 Uhr/RTL) kann das Team um Wirtz den zweiten Coup schaffen, am Samstag gibt es zum Nachschlag in der Woche des Wahnsinns noch das Finale im DFB-Pokal gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern.

Vorab gab es gute Nachrichten. Im EL-Finale gegen Atalanta Bergamo wird Wirtz von Anfang an dabei sein können. "Er wird topfit sein", sagte Sportchef Simon Rolfes. "Und wir brauchen ihn auch. Er ist ein Unterschiedsspieler, der alle begeistert. Auch die neutralen Fans." Ob er auch in der Startelf stehen wird, ließ Coach Alonso offen. Wirtz kann bekanntlich auch von der Bank.

Diese droht im bei der kommenden EM in Deutschland vermutlich nicht. Im deutschen Team ist er der wohl größte Hoffnungsträger für ein neues Sommermärchen. Nach seiner märchenhaften Saison kann Wirtz auch in der deutschen Nationalelf zum Unterschiedsspieler reifen.

Überraschen würde das nach dieser Saison wohl niemanden mehr. Je nach EM-Verlauf wäre Wirtz dann sogar einer für den Ballon d’Or.

Emmanuel Schneider