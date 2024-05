Union Berlin offenbar kurz vor Trainer-Verpflichtung

Revierfoto via www.imago-images.de

Der frisch eingestellte Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt hat wohl einen neuen Trainer gefunden

Der geschasste Nenad Bjelica ist beinahe schon vergessen, Marco Grote sprang nur kurz ein, heißt: Union Berlin braucht nach dem Klassenerhalt einen neuen Coach für die Bundesliga-Saison 2024/25. Und dieser ist offenbar bereits gefunden. In Kürze könnten die Köpenicker einen im Fußball-Oberhaus überaus erfahrenen Coach vorstellen, so wird an mehreren Stellen gemunkelt. Doch wie weit sind die Verhandlungen wirklich?

Union Berlin macht dieser Tage Nagel mit Köpfen. Erst wurde auf den letzten Metern der Verbleib in der Bundesliga gesichert, dann stellte der letztjährige Champions-League-Teilnehmer Horst Heldt als neuen Sportchef vor. Nun wird wohl auch schon in Kürze klar sein, wer eigentlich neuer Trainer wird: Nämlich Bo Svensson.

Der ehemalige Mainz-05-Coach, der Ende letzten Jahres beim FSV freigestellt wurde, soll den vakanten Posten bei Union übernehmen, das berichtet der "Sportbuzzer" am Mittwochvormittag.

Svensson galt laut übereinstimmenden Medienberichten bereits seit Längerem als Wunschkandidat der Berliner, wollte den Klub allerdings nicht mitten im Abstiegskampf und direkten Duell mit seinem Ex-Klub aus Mainz übernehmen. Nachdem beide Vereine nun gerettet sind, ist der Weg für den 44-Jährigen damit frei.

Am Mittwochnachmittag fügte "Sky" neue Informationen zur Causa Svensson hinzu. Demnach sind noch letzte Details mit dem Coach zu klären. Zeitnah sollen weitere Gespräche erfolgen.

Laufen diese erfolgreich, könnte es laut dem TV-Sender tatsächlich schnell gehen mit einer Unterschrift.

Union Berlin: Ruhnert lobt Svensson

Zuletzt hieß es allerdings auch, dass Svensson auch andere Angebote vorliegen habe. "Sky" hatte den Übungsleiter bei seinem Ex-Klub Red Bull Salzburg ins Spiel gebracht. Offenbar entschied sich der Däne aber für den deutschen Hauptstadt-Klub.

Oliver Ruhnert, der am Dienstag durch Heldt abgelöst wurde und auf eigenen Wunsch wieder Chefscout bei Union wird, hatte sich noch am Wochenende äußerst positiv über Svensson geäußert.

"Warum sollte Bo Svensson nicht zu Union passen? Er hat in Mainz richtig erfolgreich gearbeitet, ist ein erfahrener und engagierter Bundesliga-Trainer. Ich glaube schon, dass das passen könnte", sagte Ruhnert beim TV-Sender "Welt TV". Nun scheint die offizielle Bekanntgabe ganz nah zu sein.