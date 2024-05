Klopp-Erbe beim FC Liverpool macht Wunschtransfer aus

IMAGO/PA Wire

Arne Slot heuert im Sommer beim FC Liverpool an

Arne Slot beerbt Jürgen Klopp als Teammanager des FC Liverpool. Obwohl er mit Feyenoord gerade erst die Saison beendet hat, soll der Niederländer bereits einen ersten Wunschtransfer ins Visier genommen haben.

Klopp-Nachfolger Arne Slot hat es nach Angaben des türkischen Portals "Fotospor" auf Orkun Kökcü von SL Benfica abgesehen. Der zentrale Mittelfeldspieler könnte somit der erste Transfer des 45-Jährigen werden, der Feyenoord Rotterdam zum Saisonende in Richtung Liverpool verlässt.

Noch sei dem Bericht zufolge unklar, wie teuer Kökcü für die Reds werden könnte. Der 23-Jährige war erst im vergangenen Sommer für rund 25 Millionen Euro Ablöse zu Benfica gewechselt. Der "Standard" aus England griff die Spekulationen aus der Türkei auf und fügte an, dass Kökcü bei den Portugiesen eine Ausstiegsklausel in Höhe von sage und schreibe 150 Millionen Euro besitzt.

Dass ausgerechnet Arne Slot auf die Dienste des türkischen Nationalspielers setzen will, dürfte nicht überraschen. Beide kennen sich bestens aus gemeinsamer Zeit bei Feyenoord, wo Slot seit 2021 arbeitete.

Kökcü, in der Jugendabteilung des Klubs ausgebildet, war in den zwei Jahren unter dem Klopp-Nachfolger trotz seines jungen Alters absoluter Stammspieler.

Kökcü übte Kritik an Benfica-Coach Schmidt

Der gebürtige Niederländer hatte im letzten Sommer bei SL Benfica einen Langzeitvertrag bis 2028 unterzeichnet. Unter Roger Schmidt zählte Orkun Kökcü sogleich zum erweiterten Stammkader, absolvierte in seiner Debütsaison für den portugiesischen Vizemeister 27 Liga-Spiele - in denen er die beeindruckende Bilanz aus sieben Toren und acht Vorlagen liefern konnte.

Nachdem er zunächst in etwas defensiver Rolle eingesetzt wurde, hatte sich Kökcü im vergangenen März öffentlich über seine Rolle unter Schmidt beschwert. "Ich kann mehr für Benfica tun, deshalb bin ich frustriert. Ich war irritiert und enttäuscht", so der Mittelfeldspieler, der in der Rückrunde tatsächlich in etwas offensiverer Rolle agieren durfte.