FC Bayern an 10-Mio.-Abräumer interessiert

IMAGO/MATHIAS BERGELD

Malick Yalcouyé soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Im Februar 2024 verließ Malick Yalcouyé den Klub ASEC Mimosas in seiner Heimat Elfenbeinküste und versuchte beim schwedischen Erstligisten IFK Göteborg erstmals sein Glück im europäischen Vereinsfußball. Drei Monate später soll sich der 18-Jährige bereits auf dem Radar der europäischen Elite befinden. Unter anderem wird dem FC Bayern Interesse am zentralen Mittelfeldspieler nachgesagt.

Der FC Bayern zu einer Reihe von Top-Klubs, die ein Auge auf Malick Yalcouyé vom IFK Göteborg geworfen haben sollen. Konkurrenz droht den Münchnern von Manchester United, dem FC Liverpool, dem FC Brentford, Ajax Amsterdam, dem RSC Anderlecht und der AS Monaco. Das berichtet "Caught Offside" mit Verweis auf Quellen, die gut über die Situation informiert sind.

Zudem heißt es, Göteborg sei einem Verkauf nicht abgeneigt, sofern ein Interessent rund zehn Millionen Euro in den Ring wirft.

Die Rede ist außerdem von Scouts, die Yalcouyé bereits näher unter die Lupe genommen haben und von den Leistungen des Youngsters beeindruckt gewesen sein wollen. Es wird erwartet, dass in Kürze Bewegung in die Personalie kommt.

Das spräche gegen ein Engagement beim FC Bayern

Offen ist derweil angeblich, ob sich Yalcouyé direkt den Sprung zu einer Top-Adresse zutraut oder eine Art Zwischenschritt zum Beispiel in Monaco oder Amsterdam anstrebt. Bei Letzterem wäre ein Wechsel zum FC Bayern sicher auch keine Option.

An den ersten zehn Spieltagen der schwedischen Liga stand Yalcouyé immer in der Startformation seines Klubs, achtmal wirkte er über die vollen 90 Minuten mit. Beim 3:0 gegen IF Brommapojkarna erzielte der Youngster zudem sein erstes Tor.

Die Qualitäten des Rechtsfußes fasste ein TV-Kommentator beim ersten Heimsieg Göteborgs in der Liga, bei dem Yalcouyé mitwirkte (1:0 gegen Mjällby AIF) am Dienstag wie folgt zusammen: "Die Erdoberfläche ist zu 70 Prozent von Wasser bedeckt, den Rest deckt Yalcoué ab."

Yalcouyés Vertrag in Göteborg endet am 31. Dezember 2028.