Trainerposten beim FC Bayern "nicht so wichtig"

Jamie Carragher schlägt dem FC Bayern eine Interimslösung vor

Thomas Tuchel ist nicht mehr länger Trainer des FC Bayern, verzweifelt sucht man an der Säbener Straße nach einem Nachfolger. TV-Experte Jamie Carragher aus England weiß, worin das Problem liegt. Der Vergleich zu seinem Herzensverein FC Liverpool liege auf der Hand.

Beim FC Bayern herrschte auf der Trainerbank in den vergangenen Jahren alles andere als Kontinuität. Der letzte Trainer, der drei Spielzeiten oder länger im Amt war, hieß Pep Guardiola (2013 bis 2016), seither kamen und gingen die Übungsleiter an der Säbener Straße.

Auch in England hat man längst vernommen, wie schnell in München die Trainer getauscht werden. "Grundsätzlich halte ich den Trainer der Bayern für nicht so wichtig wie den Liverpools, weil Bayern alle zwei Jahre seinen Trainer wechselt. Jeder darf mal ran", urteilte Jamie Carragher, der seine gesamte Profi-Karriere beim FC Liverpool verbrachte und dort 508 Pflichtspiele absolvierte, im Interview mit "Sport Bild".

In Liverpool hingegen, so der 38-fache englische Nationalspieler, "sitzt man eher fünf Jahre oder länger auf der Bank. Sie bekommen mehr Zeit". Jürgen Klopp etwa verantwortete die Reds etwa knapp neun Jahre, ehe der ehemalige BVB-Coach aus eigenem Wunsch aufhörte, um nun eine Pause einlegen zu können.

Carragher schlägt "Interimslösung für ein Jahr" beim FC Bayern vor

Der Fehler der Klubführung des FC Bayern wurde laut Carragher aber nicht in der nun abgelaufenen Saison gemacht, sondern bereits davor. "Die Bayern haben wohl einen Fehler gemacht, sich von Julian Nagelsmann zu trennen. Er hat gute Arbeit geleistet, wie auch jetzt bei der Nationalmannschaft", so der 46-Jährige. Der heutige Bundestrainer war im März 2023 entlassen worden, obwohl die Münchner zu jenem Zeitpunkt noch in allen drei Wettbewerben vertreten waren.

Da zahlreiche Top-Kandidaten dem FC Bayern bei der Nachbesetzung des Trainerpostens abgesagt haben, könnte nach Meinung des TV-Experten nun zunächst einmal eine "Interimslösung für ein Jahr" ausprobiert werden. Dann könnte es der deutsche Rekordmeister bei Jürgen Klopp versuchen, so Carragher, wenngleich er einschränkte, dass ein Wechsel des ehemaligen BVB-Trainers nach München aufgrund der Rivalität zwischen beider Klubs dann doch unwahrscheinlich sein dürfte.