BVB soll 20-Millionen-Offerte planen

IMAGO/Roberto Casimiro

Wesley steht offenbar beim BVB hoch im Kurs

Erst vor wenigen Wochen verkündete Borussia Dortmund die Verpflichtung des ecuadorianischen Talents Justin Lerma, das sich der Bundesligist eine Millionen-Ablöse kosten ließ. Nun ist der BVB offenbar an einem weiteren Nachwuchskicker aus Südamerika interessiert - und könnte erneut tief in die Tasche greifen.

In der Serie A gelang Wesley bei Corinthians São Paulo in der vergangenen Spielzeit der Durchbruch. Auch in der noch jungen neuen Saison des brasilianischen Oberhauses, die erst im April eröffnet wurde, zählt der erst 19-Jährige wieder zu den Leistungsträgern des Traditionsklubs aus seiner Heimatstadt.

In sechs Ligaeinsätzen konnte der Linksaußen bereits zwei Treffer verbuchen. Dass der Offensivakteuer noch lange in seinem Heimatland spielt, darf daher bezweifelt werden. Gerüchten aus Südamerika zufolge könnte der Flügelflitzer seine Karriere möglicherweise bald sogar in der Bundesliga fortsetzen.

BVB bereitet 20-Millionen-Angebot für Brasilien-Juwel vor

Der brasilianische Transfer-Journalist Jorge Nicola berichtet, dass Borussia Dortmund großes Interesse an einer Verpflichtung des Youngsters habe, der in Sao Paulo noch bis Ende 2027 unter Vertrag steht. Sogar eine erste Offerte bereite der BVB für Wesley vor, heißt es weiter. Im Gespräch ist eine Sockelablöse in Höhe von 20 Millionen Euro.

Hinzu kommen Nicola zufolge Boni, die sich auf bis zu fünf Millionen Euro belaufen sollen. Ob Corinthians diesem ersten Angebot zustimmen wird, ist aber offen. Offenbar fordert der Erstligist aus Brasilien mindestens 30 Millionen Euro für das Offensiv-Talent.

Neben dem BVB soll auch West Ham großes Interesse an Wesley haben. Eine erste Offerte in Höhe von 15 Millionen Euro plus drei Millionen Euro Boni von dem Klub aus der englischen Premier League sei aber abgelehnt worden sein, so Nicola weiter.