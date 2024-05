Was wird aus Baumgart? Kuntz vor Gretchen-Frage beim HSV

IMAGO/Revierfoto

Stefan Kuntz hat beim HSV eine Menge Arbeit vor sich

Stefan Kuntz steht beim Hamburger SV vor einer Herkulesaufgabe. Drängendste Frage: Was wird aus Trainer Steffen Baumgart?

Ob der gemeinsame Osterschmaus mit Ralf Rangnick auf Mallorca, die inspirierende Woche in Manhattan oder das Werkeln mit den Enkelkindern am Spielhaus im heimischen Garten: Stefan Kuntz nutzte zuletzt jede Gelegenheit, um seine Akkus aufzuladen. Sämtliche Energie wird der Europameister von 2016 jetzt benötigen, denn mit der Retter-Mission als Sportvorstand beim Hamburger SV wartet seine bislang kniffligste Aufgabe auf ihn.

Mit "großer Begeisterung und voller Energie" trete er den Job beim HSV an, schrieb Kuntz bei Instagram: "Ich bin unglaublich glücklich, diese neue Herausforderung anzunehmen." Die Managementerfahrungen als sportlicher Leiter beim VfL Bochum (2006 bis 2008) sowie als Vorstandsvorsitzender beim 1. FC Kaiserslautern (2008 bis 2016) sollen ihm dabei helfen, den Klub schnellstmöglich wieder auf Erfolg zu trimmen.

Fünf Wochen bleiben Kuntz bis zum Start der Vorbereitung auf die siebte (!) Zweitligasaison, um die Weichen für die Bundesliga-Rückkehr zu stellen. Drängendste Frage momentan im Hamburger Volkspark: Was wird aus Trainer Steffen Baumgart?

Der am Dienstag entlassene Kuntz-Vorgänger Jonas Boldt hatte Baumgart erst im Laufe der Rückrunde an die Elbe gelotst, die beiden arbeiteten eng zusammen. Nun muss Kuntz in einer seiner ersten Amtshandlungen beurteilen, ob Baumgart, der beim HSV im Februar einen Vertrag bis 2025 unterschrieb, noch der richtige für seine Pläne ist.

Das Kuriose daran: Noch vor der Vertragsunterschrift Baumgarts war Kuntz bei den Hanseaten selbst als Nachfolger für den damaligen Trainer Tim Walter im Gespräch. Eine entsprechende Anfrage Boldts lief aber ins Leere. Jetzt, wenige Monate später, muss Kuntz in anderer Funktion über das Schicksal seines Ersatzmannes richten.

Baumgarts Zahlen, das wird auch Kuntz nicht entgangen sein, sind durchwachsen. Auf Relegationsplatz drei gestartet, verspielte der HSV unter dem charismatischen Ex-Kölner fünf Punkte Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf. Mit der Ausbeute von 20 Zählern aus zwölf Spielen reichte es am Ende (wieder) nur zu Platz vier.

"Wirft Kuntz jetzt Baumgart raus?", titelte die Bild-Zeitung am Mittwoch. Eine zweite Chance, so das Blatt weiter, wäre "für viele überraschend". Eine Antwort auf diese Frage wird es womöglich schon am Donnerstag geben. Dann wird Kuntz im Volksparkstadion offiziell vorgestellt.