Kroos vom Real-Weiterkommen gegen Bayern "überzeugt"

Toni Kroos zeigte gegen den FC Bayern eine starke Leistung

97 Ballaktionen, 96 Prozent angekommene Pässe, die herausragende Vorarbeit zum zwischenzeitlichen 1:0-Führungstreffer von Vinicius Junior: Toni Kroos zeigte im zentralen Mittelfeld von Real Madrid gegen den FC Bayern am Dienstagabend eine Top-Leistung. Der Ex-Münchner träumt von seinem sechsten Titelgewinn in der Champions League.

"Ich weiß natürlich, dass Vini den Ball lieber in den Raum hat als in den Fuß", meinte Kroos selbst bei "Prime Video" zu seinem Weltklasse-Pass in der 24. Minute, durch den Madrid zwischenzeitlich in Führung gegangen war. Über die Bewegung seines brasilianischen Teamkollegen fügte er hinzu: "Er macht mir den Pass eigentlich einfach mit seinem Laufweg."

Beim Stand von 1:2 aus Gäste-Sicht war Toni Kroos in der 75. Minute ausgewechselt worden, ehe erneut Vinicius Junior mit seinem zweiten Treffer den 2:2-Endstand besorgte. Laut Kroos bedeutete das Unentschieden nach 90 packenden Minuten in der Allianz Arena ein "einigermaßen leistungsgerechtes" Ergebnis, wie der 34-Jährige befand.

Mit dem 2:2 im Rücken sieht der 108-malige Nationalspieler seine Königlichen mit guten Chancen auf das Erreichen des Endspiels in Wembley: "Zur Halbzeit hätte ich das 2:2 ungern genommen, zehn Minuten vor Schluss natürlich sehr gern. Ich denke, dass es leistungsgerecht ist. Wir sind überzeugt, dass wir zu Hause weiterkommen."

Kroos in fünf Real-Duellen mit dem FC Bayern ungeschlagen

Das Rückspiel findet bereits am kommenden Mittwoch (8. Mai ab 21 Uhr) in der spanischen Hauptstadt statt. Das Finale in London ist am 1. Juni angesetzt.

Zehn Jahre nach seinem Abschied vom FC Bayern sei eine Partie gegen den deutschen Rekordmeister grundsätzlich nichts Spezielles mehr für Altmeister Kroos, der in seiner Karriere schon fünfmal den Henkelpott gewann: "Um ehrlich zu sein, ist es ein normales Auswärtsspiel in der Champions League gewesen", so der Mittelfeld-Star, der selbst für die Münchner in der Bundesliga debütiert hatte.

Im Trikot von Real Madrid war Kroos auch im fünften Duell mit seinem Ex-Klub ungeschlagen geblieben.