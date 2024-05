Schalke entfernt "Veltins" von der Arena

Kieran Mcmanus/BPI/Shutterstock via www.imago-imag

Der FC Schalke 04 muss seine Arena umbauen

Drei Partien sind für den FC Schalke 04 noch in der 2. Bundesliga zu absolvieren, falls die Königsblauen den ersehnten Klassenerhalt auf direktem Wege schaffen. Dennoch wurde bereits zu Beginn der Woche ein riesiger Schriftzug eines Sponsors vom Stadion entfernt, so dass die Fans beim Heimspiel gegen Hansa Rostock nicht in der "Veltins-Arena", sondern schlicht in der "Arena" Platz nehmen werden. Doch warum eigentlich?

Sage und schreibe 19 Jahre am Stück ziert die Heimstätte des FC Schalke 04 schon ein übergroßer "Veltins-Arena"-Schriftzug, der mehr als 40 Meter breit und dreieinhalb Meter hoch und schon von Weitem zu sehen ist - genauer: war! Denn der Zweitligist hat den "Veltins"-Teil bereits am Montag abmontieren lassen, obwohl in rund anderthalb Wochen, am 11. Mai, noch das letzte Heimspiel der Saison gegen Hansa Rostock ansteht.

Fans wird sich also ein ungewohntes Bild bieten, wenn sie zum Abschluss in die "Arena" treten, welcher auf dem Dach der bekannte Sponsor fehlt, der in dieser Saison auch die Trikotbrust ziert. Der Grund für die Demontage der "Veltins"-Buchstaben liegt darin begründet, dass das Stadion der Königsblauen bei der anstehenden Europameisterschaft Spielstätte ist. Die Vorrundenspiele zwischen Serbien und England (Gruppe C), dazu Spanien gegen Italien (Gruppe B) und Georgien gegen Portugal finden hier statt. Zudem ein Achtelfinale.

Hierfür muss die "Veltins-Arena" neutralisiert werden, heißt: Alle fest installierten Sponsorennamen werden abgedeckt oder sogar entfernt. So auch der besagte Schriftzug.

Dieser soll großflächig gereinigt und dann eingelagert werden. Auch am Haupteingang des Stadions befindet sich ein derartiger Schriftzug des Bierunternehmens, dieser kann jedoch umgeklappt werden.

Schalke 04 hat Termin-Druck

Doch warum bleibt das Riesen-"Veltins" nicht noch für das letzte Heimspiel erhalten? Nach Klub-Angaben hat das organisatorische Gründe. Denn direkt nach dem Heimspiel gegen Rostock Mitte Mai beginnen bereits Aufbauarbeiten für zwei anstehende Konzerte der Band AC/CD. Diese finden am 17. und 21 Mai statt, somit bleibt keine Zeit mehr, in Ruhe den Schriftzug vom Dach zu heben.

Nach der EM wird der "Veltins"-Teil allerdings zurückkehren und in neuem Glanz erleuchten.