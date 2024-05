Großes Lob für Gladbach-Hoffnung: "Er ist ein echter Typ"

IMAGO

Oscar Fraulo (r.) kehrt im Sommer nach Gladbach zurück

Im Sommer des letzten Jahres hat Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach seine Nachwuchshoffnung Oscar Fraulo in die niederländische Eredivisie verliehen, um ihm mehr Spielzeiten zu ermöglichen. Zur neuen Saison kehrt der Däne zurück nach Gladbach und gilt dann als Hoffnungsträger bei den Fohlen.

Fraulo spielt in dieser Saison auf Leihbasis beim FC Utrecht, hat sich in den Niederlanden schnell als Stammspieler etabliert. In Meisterschaft und Pokal bringt er es insgesamt auf 31 Pflichtspiel-Einsätze für Utrecht, steuerte dabei drei Treffer bei.

Mit diesen Empfehlungen soll es im Sommer zurück an den Niederrhein gehen, wo er in Gladbach endlich für neue Stabilität im zentral-defensiven Mittelfeld sorgen soll.

Zuletzt hatte die Fohlenelf vor allem auf dieser Position große Probleme. Abwechselnd wurden Julian Weigl, Ko Itakura, Manu Koné oder Rocco Reitz auf der Sechser-Position eingesetzt. Wirklich gezündet hat keiner in dieser Saison, stellt die Borussia mit 60 Gegentoren doch die viertschlechteste Defensive der Bundesliga - noch hinter dem 1. FC Köln oder dem 1. FSV Mainz 05.

Gladbach scoutet Fraulo Woche für Woche

Die starke Entwicklung, die der 20-jährige Fraulo in Utrecht in den letzten Monaten genommen hat, ist den Gladbach-Bossen nicht verborgen geblieben.

"Oscar hat sich prächtig entwickelt. Er ist ein echter Typ, tut anderen auch im Training weh. Stand heute wird Oscar zu uns zurückkehren", wurde Sportdirektor Nils Schmadtke in der "Bild" zitiert.

Den Gladbacher Verantwortlichen war es in den vergangenen Wochen sehr wichtig, dem Leihspieler in der Eredivisie große Aufmerksamkeit und Beachtung zu schenken. Bei nahezu allen Liga-Spielen des FC Utrecht sollen die VfL-Scouts um Stefan Korell und Mario Vossen vor Ort im Stadion gewesen sein und den Youngster auch gefeedbackt haben.

Ab dem Sommer soll der dänische U21-Nationalspieler dann zurück in Gladbach unter Beweis stellen, dass er mittlerweile auch das Niveau für die Bundesliga erreicht hat.