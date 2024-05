So könnte Ouedraogo doch noch länger auf Schalke bleiben

IMAGO/Steinbrenner

Assan Ouedraogo könnte den FC Schalke 04 im Sommer verlassen

Ungeachtet des auch nach 31 Spieltagen noch nicht gesicherten Klassenerhalts in der 2. Bundesliga wird die Kaderplanung beim FC Schalke 04 weiterhin vorangetrieben. Der wohl wichtigste Baustein in diesem Transfersommer wird Assan Ouedraogo werden, dessen Zukunftsfrage noch immer nicht geklärt ist.

Der 17-jährige Youngster soll dem finanziell arg angeschlagenen Zweitligisten aufgrund einer gestaffelten Ausstiegsklausel bis zu acht Millionen Euro in die leeren Kassen spülen. Zuletzt galten aus der Bundesliga vor allem RB Leipzig und Eintracht Frankfurt als sehr interessiert.

Sollte das Mittelfeld-Juwel im kommenden Sommer an einen Erstliga-Klub verkauft werden, würde das aber noch längst nicht das Ende seiner Zeit auf Schalke bedeuten. Die "Sport Bild" berichtete nun von einem entsprechendem Modell, bei dem Ouedraogo auch in der kommenden Spielzeit noch für die Königsblauen auflaufen könnte.

Nach Informationen des Fachmagazins ist es eine konkrete Option, dass der FC Schalke sein Tafelsilber zwar für die geschätzten acht Millionen Euro an einen Bundesliga-Klub verkauft, den gebürtigen Mülheimer dann aber direkt wieder ausleiht und so zu viel Einsatzzeit für die weitere sportliche Entwicklung verhilft.

Ouedraogo plagten mehrere Verletzungssorgen

Ob diese Variante tatsächlich ernsthaft diskutiert wird zwischen den Gelsenkirchenern und potenziellen Abnehmern, ist aber noch nicht bekannt.

Fakt ist, dass der U17-Weltmeister seine Profi-Tauglichkeit noch nicht dauerhaft unter Beweis gestellt hat. In der laufenden Zweitliga-Saison kam der Mittelfeldspieler auf acht Startelf-Einsätze für den FC Schalke. In insgesamt 15 Einsätzen erzielte er zwei Tore, hatte mehrmals in den letzten Monaten mit Verletzungssorgen zu kämpfen.

Grundsätzlich wird rund um den Ruhrgebietsklub nicht mehr davon ausgegangen, dass die Personalie noch vor dem Ende der laufenden Spielzeit final geklärt sein wird.