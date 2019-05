Sieg gegen FCB: Junge Wölfe träumen vom Aufstieg

Wolfsburg II besiegt die Zweitvertretung des FC Bayern

Die zweite Mannschaft des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat sich im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga eine gute Ausgangspostion verschafft.

Im Hinspiel der Aufstiegs-Playoffs der Regionalliga setzten sich die Wolfsburger (Meister Nord) vor den Augen von VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke und FCB-Präsident Uli Hoeneß mit 3:1 (3:1) gegen Bayern München II (Meister Bayern) durch.

Michele Rizzi (7.) und Daniel Hanslik (33./45.) erzielten die Treffer für die Wolfsburger Reserve, die noch nie in der 2008 eingeführten eingleisigen 3. Liga spielte. Ein Eigentor von Robin Ziegele (44.) bedeutete den zwischenzeitlichen Anschluss für die Bayern. Das Rückspiel findet am Sonntag (16.00 Uhr) im Grünwalder Stadion in München statt.

In der kommenden Saison wird damit nach einem Jahr Unterbrechung wieder eine zweite Mannschaft in der 3. Liga spielen. Nach dem Abstieg von Werder Bremen II 2018 sind in der noch laufenden Saison erstmals seit Liga-Gründung nur Erstvertretungen am Start.