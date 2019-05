RKC Waalwijk feiert dramatischen Aufstieg

FIRO/FIRO/SID/firo Sportphoto

Waalwijk stieg unter dramatischen Umständen auf

Unter dramatischen Umständen ist dem niederländischen Fußball-Zweitligisten RKC Waalwijk der Aufstieg in die Ehrendivision gelungen. In der Halbzeitpause des PlayOff-Rückspiels bei den Go Ahead Eagles (5:4) erlitt der langjährige Klubarzt Peter Engelenburg in der Kabine und in Anwesenheit der Mannschaft einen Herzinfarkt.

Der 65 Jahre alte Mediziner wurde umgehend ins Krankenhaus eingeliefert, das Team stand unter Schock. Am späten Abend befand sich Engelenburg nach Klubangaben nicht mehr in Lebensgefahr. Sei Zustand sei stabil.

Trotz des Schreckmoments machte Waalwijk nach einem verspäteten Wiederanpfiff den Aufstieg in die höchste niederländische Spielklasse perfekt. Die Spieler widmeten Engelenburg den Erfolg mit Tränen in den Augen.