Koller muss nach Fahrradsturz Pause einlegen

dpa

Marcel Koller konnte seinen FC Basel nicht an der Seitenlinie betreuen

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Marcel Koller hat sich bei einem Fahrradsturz verletzt und droht seinem Klub FC Basel längere Zeit zu fehlen.

Der frühere Bochumer und Kölner Coach erlitt nach Vereinsangaben eine Schulter-Verletzung sowie Prellungen und Schürfungen im Beckenbereich.

"Ob eine Operation an der Schulter nötig ist, wird sich in den nächsten Tage zeigen", hieß es in der Mitteilung weiter.

Im Pokalspiel gegen Pully Football (4:1) fehlte der 58 Jahre alte Koller am Samstag und wurde von seinen Assistenztrainern Thomas Janeschitz und Carlos Bernegger vertreten.