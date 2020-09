Leichte Entwarnung bei Rapid-Kapitän Ljubičić

GEPA pictures/ Philipp Brem

Robert gegen Dejan: Die Ljubičić-Brüder im Duell

Im Bundesligaspiel gegen den SKN St. Pölten musste Rapid-Kapitän Dejan Ljubičić nach 50 Minuten verletzt vom Feld. Nun geben die Hütteldorfer leichte Entwarnung.

Das Bruder-Duell zwischen SKN-Kreativgeist Robert und Rapid-Kapitän Dejan Ljubičić fand vergangenen Samstag ein abruptes Ende. Letzterer verspürte früh in der zweiten Hälfte ein Zwicken im Oberschenkel und musste nach knapp 50 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden.

Rapid gewann das Spiel in der St. Pöltner NV-Arena knapp mit 2:1, die Verletzung Dejan Ljubičić' war jedoch ein Wermutstropfen für Grün-Weiß. Drei Tage später gab es seitens der Hütteldorfer allerdings "leichte Entwarnung". Ljubičić laboriere lediglich an muskulären Problemen, wann er wieder zu 100 Prozent einsatzfähig ist, hänge vom Heilungsverlauf ab.

Update zu Dejan #Ljubicic: Nach der gestrigen Untersuchung gibt es beim Kapitän leichte Entwarnung: https://t.co/OArdhIcnkv #SCR2020 — SK Rapid (@skrapid) 29. September 2020

Rapid empfängt am kommenden Sonntag (17:00) den LASK im Topspiel der fünften Runde, danach geht es in die Länderspielpause. Das nächste Pflichtspiel für die Wiener steht erst in der zweiten Runde des ÖFB-Cups auf dem Programm, wenn der 1. Wiener Neustädter SC im Allianz-Stadion gastiert. Spieltermine sind vom 16. bis 18. Oktober.

red