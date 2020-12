Medien: Neuer Zoff um Dembélé beim FC Barcelona

Joaquin Corchero via www.imago-images.de

Ousmane Dembélé sorgt beim FC Barcelona wieder mal für Unmut

Langsam aber sicher hat Ex-BVB-Profi Ousmane Dembélé seinen Kredit bei den Verantwortlichen des FC Barcelona verspielt. Klubintern soll die Wut auf den Franzosen in den vergangenen Wochen eine neue Dimension erreicht haben.

Was Ousmane Dembélé in den letzten Wochen so genau getrieben hat, wissen wohl - wenn überhaupt - nur die Ärzte des FC Barcelona. Der Franzose ist aktuell mal wieder verletzt. Im Spiel gegen Cádiz am 5. Dezember zog sich der ehemalige BVB-Profi eine Oberschenkelverletzung zu und begab sich daraufhin einmal mehr in die Obhut der medizinischen Abteilung.

Zwar handelte es sich "nur" um eine Zerrung, angesichts der Vorgeschichte wollten die Katalanen dem Flügelstürmer aber mehr Zeit als üblich auf dem Weg zu einem Comeback einräumen. In dieser Zeit soll der Frust der Ärzte und Barca-Verantwortlichen aber ein neues Level erreicht haben. Der Grund: Dembélés Verletzung kündigte sich bereits im Vorfeld an, der Franzose aber ignorierte ein klares Warnsignal seines Körpers.

Dembélé spielte trotz Verletzung

Wie die spanische Zeitung "AS" berichtet, spürte Dembélé schon kurz nach seiner Einwechslung in der 46. Minute ein leichtes Stechen im Oberschenkel. Trotzdem gab der 23-Jährige den Ärzten am Spielfeldrand grünes Licht und spielte weiter. Wenig später verschlimmerte sich die Verletzung dann und sorgte letztlich für die nächste wochenlange Pause.

Die Gewissheit, dass der Franzose entweder nicht aus den Fehlern der Vergangenheit lernen kann bzw. will, soll mittlerweile auch die Ärzte und Verantwortlichen des FC Barcelona erzürnen. Den aktuellen Ausfall, so heißt es, kreiden sie einzig und allein Dembélé an, der, sofern er auf seinen Körper gehört hätte, eine schwere Verletzung und längere Ausfallzeit hätte verhindern können.

Schon in der letzten Saison ignorierte Dembélé laut "AS" Anweisungen der Ärzte und ließ eine geplante Untersuchung sausen. Der Franzose stieg stattdessen direkt wieder ins Training ein und verletzte sich daraufhin schwer. Damals fehlte er seinem Team fünf Wochen.