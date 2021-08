Preis-Wahnsinn in Paris! So teuer ist ein Messi-Trikot

HMB Media/Antonio Borga via www.imago-images.de

Lionel Messi hat für mindestens zwei Jahre bei PSG unterschrieben

Kaum war der Deal zwischen dem französischen Elite-Klub Paris Saint-Germain und Superstar Lionel Messi in trockenen Tüchern, da wurden auch schon die ersten Trikots mit der neuen Nummer 30 von PSG zum Verkauf angeboten. Im Fanshop in der Hauptstadt sowie vor allem über den Online-Shop von PSG liefen die Fans Sturm und sorgten nach nur einem Tag für einen Ausverkauf der bisher produzierten Messi-Trikot. Dabei mutet es fast schon absurd an, wie viel Geld die Pariser Anhänger für ein Messi-Jersey berappen müssen.

Der sechsmalige Weltfußballer hat für zunächst zwei Jahre in Paris unterschrieben, soll in diesem Zeitraum astronomische 35 Millionen Euro netto pro Saison verdienen.

Die PSG-Bosse hoffen auf einen bislang nie gekannten Marketing-Boom in der Stadt, der einen nicht unerheblichen Teil dieser Gehaltszahlungen wieder einspielen könnte. An den ersten Tagen seit der Bekanntgabe des Wechsel der Klublegende des FC Barcelona scheint dieser Plan zunächst einmal aufzugehen.

Das Messi-Trikot ist am Donnerstag restlos vergriffen, im Internet konnte zuletzt es auf offiziellem Wege nicht mehr bestellt werden. Und das, obwohl die Fans des sechsmaligen Weltfußballers ziemlich tief in die Tasche greifen müssen, um das PSG-Trikot mit der Rückennummer 30 vorzubestellen.

Über 170 Euro für ein neues Messi-Trikot von PSG - Wahnsinn!

Im Online-Shop des Klubs ist in der besten Qualität war zuletzt nur noch das Auswärtstrikot Messis in geringer Stückzahl verfügbar. Aber auch das ist mittlerweile ausverkauft.

Allein für das Trikot müssen schon 157,99 Euro bezahlt werden. Mit entsprechendem Ligue-1- oder Champions-League-Aufnäher steigt der Preis auf knapp 165 Euro pro Trikot an. Unter Berücksichtigung der Transport- und Versandkosten muss sich der Messi-Anhänger das neue Shirt seines Idols somit circa schlappe 170 Euro kosten lassen.

Selbst die Kindergröße des Trikots ist in der Variante des Original-Materials für unter 139,99 Euro nicht zu haben.