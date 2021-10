Klopp bleibt ein Traum: Barca bittet beim Scheich um Xavi

Nikku via www.imago-images.de

Kehrt Xavi zum FC Barcelona zurück?

Der spanische Fußball-Topklub FC Barcelona hat Trainer Ronald Koeman kurz nach dem 0:1 (0:1) bei Aufsteiger Rayo Vallecano am Mittwochabend entlassen. Bei der Suche nach einem Nachfolger gibt es bereits Favoriten. Denn: Koemans Stuhl wackelte schon seit geraumer Zeit.

Nach der vierten Niederlage in den vergangenen sechs Pflichtspielen, darunter die 1:2-Pleite im Prestigeduell gegen Real Madrid, hatte Barca-Präsident Joan Laporta zu viel. Der Chef der Katalanen hatte Koeman trotz des mitunter kalten Gegenwindes seitens der Fans zwar in den vergangenen Wochen stets den Rücken gestärkt, Tabellenplatz neun nach zehn Spieltagen entspricht jedoch nicht dem Selbstverständnis des FC Barcelona.

Ein Name, der viel eher zum stolzen Klub passt, sei Jürgen Klopp, so die spanische Zeitung "Sport" zuletzt. Es sei weiterhin der "Traum" der Blaugrana, den Deutschen vom FC Liverpool loszueisen. Das Problem: Sein Vertrag bei den Reds läuft noch bis 2024, Klopp wiederholte immer wieder, dass er diesen auch erfüllen möchte.

Xavi-Rückkehr: Überzeugt Barca den Scheich?

Joan Laporta hatte "Mundo Deportivo" zufolge dennoch in den vergangenen Monaten versucht, eine Verpflichtung von Jürgen Klopp irgendwie möglich zu machen und für den Fall vorbereitet zu sein, dass es mit Ronald Koeman nicht mehr weitergehen kann. Auch Ajax-Coach Erik ten Hag soll oben auf der Liste stehen. Da beide für Barca zurzeit unerreichbar sind, habe der Barca-Präsident seinen Fokus mittlerweile aber auf eine andere Option gelegt: Klub-Ikone Xavi.

Das einstige Barcelona-Urgestein gilt nach der Entlassung von Ronald Koeman als Topfavorit. Xavi steht zwar derzeit in Katar beim Al-Sadd SC unter Vertrag, wo er seit seinem Karriereende im Jahr 2019 als Trainer erste Erfahrungen sammelt. Nach sieben Siegen in sieben Spieltagen nimmt er mit seinem Team klaren Kurs auf die Meisterschaft in der Qatar Stars League.

Dass Xavi mitten in der Saison Al-Sadd den Rücken kehrt und zurück nach Barcelona zieht, bedarf "Mundo Deportivo" zufolge durchaus Überzeugungsarbeit bei Klub-Präsident Mohammed bin Hamad Al Thani. Dennoch sei ein Wechsel möglich, zumal der Scheich Xavi offenbar sein Wort gegeben hat, ihm bei einem Anruf aus Barcelona keine Steine in den Weg zu legen.

Laut "RAC1" bestehen neben Xavi noch weitere Optionen für den FC Barcelona: Marcelo Gallardo von River Plate wird ebenso gehandelt wie eine interne Lösung mit Sergi Barjuan, dem Trainer der zweiten Mannschaft.