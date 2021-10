Vaterfreuden bei CR7: Ronaldos Freundin erwartet Zwillinge

Doug Peters via www.imago-images.de

Cristiano Ronaldo und seine Freundin Georgina erwarten Zwillinge

"Wir sind überglücklich, zu verkünden, dass wir Zwillinge erwarten." So lautet die Botschaft von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo an seine Follower bei den Sozialen Medien. Wie der Angreifer von Manchester United am Donnerstagnachmittag mitteilte, ist seine Freundin Georgina Rodriguez schwanger.

"Unsere Herzen sind voller Liebe - wir können es kaum erwarten, euch zu treffen", freut sich der Megastar in seinem Beitrag bei Instagram & Co. Mit der Geburt der Zwillinge wird CR7 zum insgesamt sechsten Mal Vater.

Mit seiner Freundin Georgina, mit der Ronaldo seit 2016 liiert ist, hat der fünffache Weltfußballer bereits eine dreijährige Tochter. Darüber hinaus ist CR bereits Vater eines elfjährigen Sohn von einer der Öffentlichkeit unbekannten Mutter sowie eines vierjährigen Zwillingspaars, das von einer Leihmutter ausgetragen wurde.

Bei seinem Klub Manchester United läuft es für den Portugiesen indes weniger gut. Nach der 0:5-Heimklatsche gegen den FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp rangieren die Red Devils nur noch auf Rang sieben der Premier League - satte acht Punkte hinter Spitzenreiter FC Chelsea.

Seit vier Spielen konnte das Team vom angezählten Trainer Ole Gunnar Solskjaer keinen Sieg mehr in der Liga erringen. Einzig in der Champions Leaugue liegt United nach der peinlichen Auftaktpleite gegen die Young Boys Bern nach zwei Siegen gegen Valencia und Atalanta Bergamo auf Kurs.

Während Ronaldo privat zur Höchstform aufläuft, klemmte zumindest in der Liga zuletzt der Abzug. Seit vier Spielen erzielte CR7 in der Premier League keinen Treffer mehr. Sein Torkonto in Englands Eliteklasse steht derzeit bei mageren drei Treffern in sechs Spielen, die der portugiesische Nationalspieler seit seiner Rückkehr für Manchester United absolvierte.