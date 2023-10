"Scheiß Team": Van der Vaart teilt gegen Ex-Klub aus

Revierfoto via www.imago-images.de

Rafael van der Vaart hat Ajax Amsterdam ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt

Bevor er später beim Hamburger SV die Bundesliga-Fans und allen voran natürlich die Anhänger des HSV verzückte, arbeitete sich Rafael van der Vaart in seiner aktiven Spielerlaufbahn bei Ajax Amsterdam durch die Jugendabteilungen und machte beim niederländischen Top-Klub auch seine ersten Profi-Schritte. Nun hat van der Vaart jedoch resolut mit seinem Ex-Klub abgerechnet, der sich seit einiger Zeit im freien Fall befindet.

Bei Ajax Amsterdam hängt nach einem bislang völlig verkorksten Umbruch im Sommer der Haussegen mächtig schief. Mit nur fünf Punkten aus sieben Liga-Spielen liegt der ruhmreiche Klub auf dem vorletzten Platz der Tabelle der Eredivisie. Zuletzt gab es eine bittere 3:4-Pleite beim Tabellenletzten FC Utrecht, der durch den eigenen Erfolg an Ajax vorbeizog. Mittendrin: Trainer Maurice Steijn, der sich harte Worte gefallen lassen muss.

Kritik gab es zuletzt unter anderem ausgerechnet von Ex-Profi Rafael van der Vaart, der von 1993 bis 2005 das Trikot der Amsterdamer trug. Brisant: van der Vaart war erst vor wenigen Tagen als möglicher Assistent von Steijn gehandelt worden, sagte jedoch ab. In seiner Analyse der aktuellen Situation machte der Niederländer trotzdem keinen Hehl aus seiner Meinung.

"Sie sagen also, dass Steijn mich beeinflusst hat, weil er mich gebeten hat, sein Assistent zu werden?", wurde van der Vaart auf eine entsprechende Frage bei "NOS Studio Voetbal", die suggerierte, dass er voreingenommen sein könnte, deutlich und fügte an: "Ich spreche unabhängig. Was ich sehe, ist eine scheiß Mannschaft mit scheiß Spielern!"

Noch in den vergangenen Jahren war Ajax Dauerabonnent auf den Titel gewesen, erst in diesem Sommer wurden die Hauptstädter nach fünf Titeln in Serie durch Feyenoord abgelöst. Auch in der Champions League war Ajax jahrelang Dauergast, 2019 stand der Klub noch im Halbfinale. Derzeit ist man in der Europa League noch sieglos.

Van der Vaart: "Du bist nicht mehr Ajax"

Deshalb forderte van der Vaart nun eine gedankliche Kehrtwende von seinem Ex-Verein. "Ajax muss im Moment wie ein Abstiegskandidat denken. Das ist traurig, aber wahr", sagte der frühere HSV- und Oranje-Star und setzte hinzu: "Du bist nicht mehr Ajax. Man muss davon ausgehen, dass man nicht besser ist als der Gegner. (...) Selbst die guten Spieler werden vom Level mitgerissen. Dann bleibt wenig übrig", so der frühere Mittelfeldspieler.

Im Zuge eines Umbruchs waren im Sommer rund ein Dutzend neue Spieler für über 100 Millionen Euro gekommen, im Gegenzug nahm der Klub durch Spielertransfers auch 150 Millionen Euro ein. Vom damaligen Sportdirektor Sven Mislintat hat sich der Klub Ende September getrennt. Dabei ging es auch um einen möglichen Interessenkonflikt beim Transfer des früheren Stuttgarters Borna Sosa nach Amsterdam.

Nun teilte der Verein mit, dass der frühere Star-Verteidiger Danny Blind in den Ajax-Aufsichtsrat zurückkehrt. Der 62-Jährige, der einst mit Ajax als Spieler die Champions League gewann und später auch Cheftrainer wurde, war von Louis van Gaal vorgeschlagen worden. Ex-Bondscoach van Gaal ist seit Anfang Oktober in beratender Funktion bei Ajax tätig.