Boris Becker reagiert auf Hoeneß' Alonso-Aussagen

IMAGO/Acero

Boris Becker ist großer Fan des FC Bayern

Uli Hoeneß hat sich ausführlich zur Trainersuche des FC Bayern geäußert. Münchens Ehrenpräsident sprach in diesem Zusammenhang unter anderem über die Entscheidung von Xabi Alonso, bei Bayer Leverkusen zu bleiben. Diese Aussagen riefen nun wiederum auch Tennis-Legende Boris Becker auf den Plan.

Nachdem sich der FC Bayern im Februar mit Thomas Tuchel darauf verständigte, im Sommer getrennte Wege zu gehen, geriet Xabi Alonso in München schnell in den Fokus. Doch der Spanier schaffte an Karfreitag offiziell Klarheit und bestätigte seinen Verbleib bei Bayer Leverkusen.

"Xabi Alonso hat einen Vertrag in Leverkusen bis 2026, wir haben höflich angefragt, er hat abgesagt, weil er Charakter hat. Er wäre zu keinem anderen Verein gegangen", betonte Hoeneß auf dem "FAZ"-Kongress am Freitag: "Dadurch hat er sich qualifiziert, später einmal Trainer des FC Bayern zu werden."

Der 72-Jährige erzählte gleichzeitig eine private Anekdote. "Meine Frau hat gleich gesagt: Wenn er Charakter hat, kommt er nicht, und wenn er keinen Charakter hat und zusagt, dann ist er nicht der richtige Trainer für euch", erzählte Hoeneß: "Und sie hat wie immer Recht behalten."

Boris Becker lobt Xabi Alonso: "Starker Charakter"

Aussagen, die Boris Becker auf X (ehemals Twitter) zu einer Reaktion veranlassten. "Die Frau hat immer Recht und Xabi hat einen starken Charakter", schrieb die deutsche Tennis-Legende beim Kurznachrichtendienst. Becker ist großer Fan des FC Bayern, kommentiert auf X regelmäßig das aktuelle Fußball-Geschehen.

The wife is always right and Xabi has strong character https://t.co/YBwHmNT0IV — Boris Becker (@TheBorisBecker) 27. April 2024

Alonso hat Bayer Leverkusen in der laufenden Saison zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte geführt. Die Werkself steht zudem im DFB-Pokal-Finale (gegen den 1. FC Kaiserslautern). Im Halbfinale der Europa League wartet die AS Rom auf die Rheinländer. Bayer Leverkusen kehrt kommende Saison in die Champions League zurück.