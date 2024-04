FC Bayern gewarnt: Klare Ansage wegen Rangnick!

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Ralf Rangnick heuert wohl beim FC Bayern an

In Kürze dürfte Ralf Rangnick als neuer Trainer des FC Bayern vorgestellt werden. Eine überaus kluge Wahl, findet der langjährige Bundesliga-Manager Heribert Bruchhagen.

"Ein Ralf Rangnick ist niemals ein Plan B! Das ist ein Mann mit einem großen Erfahrungsschatz, der sich nicht als B-Kandidat fühlen muss. Er ist ein A-Kandidat", stellte der 75-Jährige im Interview mit "Münchner Merkur" und "tz" klar.

Nach den Absagen von Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) und Julian Nagelsmann (Bundestrainer) gilt Rangnick als neue Wunschlösung für die Nachfolge von Thomas Tuchel beim deutschen Rekordmeister.

"Ich habe viele Begegnungen mit ihm gehabt, die immer interessant waren", sagte Bruchhagen über Rangnick, den er 2004 zu Eintracht Frankfurt hatte holen wollen.

Rangnick habe es anfangs "schwer gehabt", der erste Eindruck von ihm sei "ein bisschen nassforsch" gewesen, erinnerte sich Bruchhagen.

"Aber im Laufe der Jahre hat Ralf auf Schalke und an diversen anderen Stationen bewiesen, dass er ein Könner ist. Ich habe großen Respekt vor seiner Arbeit", hob der ehemalige Funktionär hervor.

Rangnick werde sicher nicht für Tipps zu Uli Hoeneß an den Tegernsee fahren, prophezeite Bruchhagen: "Vielleicht mal auf einen Kaffee, aber bestimmt nicht für taktische Ratschläge. Ralf weiß schon, was er will."

Hoeneß ehrlich: Rangnick nur dritte Wahl beim FC Bayern

Am Freitagnachmittag bestätigte Hoeneß selbst im Rahmen eines Podiumsgesprächs der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", dass der Klub vor Rangnick mit Xabi Alonso und Julian Nagelsmann gesprochen hatte. Beide entschieden sich jedoch gegen den FC Bayern.

"Wir haben nie gleichzeitig mit drei Trainern gesprochen. Wenn wir mit jemandem sprechen, musst du ihm das Gefühl geben, er ist der Mann. Wenn er Ja sagt, dann ist es perfekt. Wenn er Nein sagt, dann geht es weiter", erklärte Hoeneß.

In Richtung Nagelsmann stichelte er: "Wenn die Europameisterschaft gut läuft, dann hat er eine gute Entscheidung getroffen. Wenn sie schlecht läuft, dann hat er eine katastrophale Entscheidung getroffen. Dann wäre der FC Bayern besser gewesen."