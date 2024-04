Was der Ricken-Hammer für Reus und Hummels bedeutet

IMAGO/Steinbrenner

Lars Ricken wird neuer Geschäftsführer Sport beim BVB

Zu Beginn der Woche sorgte Borussia Dortmund mit der Beförderung von Lars Ricken zum Sport-Chef für einen echten Paukenschlag. In zentralen Fragen wird sich dadurch beim BVB aber wohl vorerst nur wenig ändern.

Nach Informationen der "Bild" ist der 47-Jährige zwar längst in die Kaderplanung für die neue Saison eingebunden. Der designierte Geschäftsführer Sport soll aber keineswegs alle Fäden an sich gerissen haben. In laufenden Prozessen sind offenbar weiter die Vorgänger federführend.

Das umfasst auch den Vertragspoker mit den Routiniers Mats Hummels und Marco Reus. Beide BVB-Ikonen besitzen nur noch ein gültiges Arbeitspapier bis zum Saisonende. Laut "Bild" stehen die Zeichen inzwischen auf Trennung.

Zwar soll gerade Hummels nach starken Leistungen in der Champions League zuletzt signalisiert haben, er könne sich vorstellen, noch ein Jahr dranzuhängen. Dem Bericht zufolge spreche aber das angeblich belastete Verhältnis zu Trainer Edin Terzic gegen einen neuen Vertrag. Bei Reus stelle sich indes vor allem die Qualitätsfrage.

BVB hat großen finanziellen Spielraum

Mit einer Kehrtwende in den Gesprächen sei unter Ricken nicht zu rechnen, heißt es.

Fest steht derweil, dass die Dortmunder aufgrund der Erfolge in der Königsklasse auf dem Transfermarkt mächtig investieren können. Sollte Flügelstürmer Donyell Malen tatsächlich verkauft werden, stünden bis zu 100 Millionen Euro als Budget für neue Stars zur Verfügung, rechnet "Bild" vor.

Ricken war am Montag als neuer Geschäftsführer Sport bei den Westfalen vorgestellt worden. Schon zum 1. Mai tritt er seine Stelle an.

Der ehemalige Mittelfeldspieler, der sich mit seinem Tor im Königsklassen-Finale 1997 gegen Juventus Turin in Dortmund unsterblich gemacht hat, war zuvor knapp dreieinhalb Jahre Direktor des Nachwuchsleistungszentrums. Dort konnte er in den letzten Jahren große Erfolge vorweisen. Sein neuer Vertrag beim BVB ist bis zum 30. Juni 2027 gültig.