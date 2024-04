FC Bayern mit Interesse? Wildes Gerücht um Gündogan

IMAGO/Joaquin Corchero

Ilkay Gündogan wechselte vergangenen Sommer zum FC Barcelona

Ilkay Gündogan steht mit dem FC Barcelona vor einer titellosen Saison. Nun wird der deutsche Nationalmannschaftskapitän mit zwei europäischen Topklubs in Verbindung gebracht - darunter der FC Bayern.

Die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" behauptet jedenfalls, dass der FC Bayern Interesse an Gündogan gezeigt hat. Konkrete Details werden in dem entsprechenden Medienbericht aber nicht genannt.

Mit Paris Saint-Germain wird ein weiterer Champions-League-Halbfinalist in die Verlosung gebracht. PSG-Coach Luis Enrique soll demnach mit einer Verpflichtung von Gündogan liebäugeln.

FC Barcelona droht titellose Saison

Der Mittelfeldspieler war im vergangenen Sommer von Manchester City zum FC Barcelona gewechselt. Zuvor hatte Gündogan mit den Skyblues noch das Triple gewonnen. Der 33-Jährige droht in seiner ersten Barca-Saison ohne Titel auszugehen.

In der Copa del Rey war im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Athletic Bilbao Schluss. In der Champions League ging es ebenfalls nicht über die Runde der letzten Acht hinaus. Hier wurde Paris Saint-Germain letztlich zum Stolperstein. In der Primera División ist Tabellenführer Real Madrid schon um 14 Punkte enteilt. Der FC Barcelona hat durch die jüngste 2:3-Niederlage im Clásico wohl die Restchance auf den Titel in LaLiga verspielt.

Gündogan-Wechsel erscheint unwahrscheinlich

Ob es bei Gündogan tatsächlich schon wieder zu einem Wechsel kommen könnte, darf bezweifelt werden. Der Routinier besitzt noch einen Vertrag bis 2025. Zudem betonte Gündogan in der Vergangenheit immer wieder, dass Barca ein Kindheitstraum von ihm sei.

Die Katalanen dürften ebenfalls kein Interesse daran haben, den DFB-Star wieder ziehen zu lassen. Gündogan ist unter Cheftrainer Xavi in der Mittelfeld-Zentrale gesetzt. Ein Transfer zum FC Bayern oder zu Paris Saint-Germain erscheint aus diesen Punkten schlicht unwahrscheinlich.