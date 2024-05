Tuchel erklärt Auswechslung von Harry Kane

IMAGO/Ruben Albarran/Shutterstock

Bitterer Abend für Harry Kane und den FC Bayern

Harry Kane muss nach dem Halbfinal-Aus des FC Bayern in der Champions League weiter auf den ersten Titel in seiner Karriere warten. Der Torjäger erlebte den späten K.o. gegen Real Madrid am Mittwochabend auf der Bank, da er zuvor ausgewechselt worden war. Laut Cheftrainer Thomas Tuchel war die Maßnahme alternativlos.

"Es ging nicht mehr", begründete Tuchel im Gespräch mit "DAZN": "Die vorderen Vier haben alle gesagt, dass sie rausmüssen. Er hat mit Rückenschmerzen gespielt und es ging nicht mehr, der Rücken war zu."

Kane wurde in der 84. Minute für Eric Maxim Choupo-Moting ausgewechselt. Der FC Bayern führte zu diesem Zeitpunkt durch den Treffer von Alphonso Davies (68.) noch mit 1:0. Doch in der Schlussphase nahm das Unheil aus Münchner Sicht seinen Lauf.

FC Bayern verspielt Führung gegen Real Madrid

Zunächst patzte Manuel Neuer, indem er in der 88. Minute einen Abschluss von Vinicius Junior nach vorne abprallen ließ und Joselu dadurch den Abstauber ermöglichte. Anschließend war es erneut Joselu, der die Königlichen in der zweiten Minute der Nachspielzeit in Führung schoss.

Zu allem Überfluss wurde der 2:2-Ausgleich von Matthijs de Ligt in der 13. Minute der Nachspielzeit nicht gegeben, da das Schiedsrichtergespann die Situation aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung in der Entstehung vorschnell abpfiff. Ein Remis nach regulärer Spielzeit hätte für die Verlängerung gereicht.

FC Bayern mit Verletzungsmisere

Doch der FC Bayern bleibt somit in dieser Saison titellos, Harry Kane wartet weiter auf die erste Trophäe in seiner Profi-Laufbahn.

Neben dem 30-Jährigen mussten Serge Gnabry (27.), Leroy Sané (76.) und Jamal Musiala (85.) in Madrid ebenfalls vorzeitig runter. Dem FC Bayern haben in dieser Saison immer wieder Verletzungsprobleme zu schaffen gemacht. "Wir sind nur am Reagieren und nie am Agieren", klagte Tuchel am Mittwochabend über die Misere.