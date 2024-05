EM in Gefahr? Kane-Genesung verzögert sich

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Harry Kane vom FC Bayern leidet weiter an Rückenbeschwerden

Für Torjäger Harry Kane nahm die erste Saison beim FC Bayern ein bitteres Ende. Denn wegen anhaltender Rückenbeschwerden konnte der Engländer in den letzten Spielen nicht mehr mitwirken. Nun machen sich auch mit Blick auf eine EM-Teilnahme erste Sorgen breit.

Wie "Bild"-Reporter David Verhoff am Sonntag bei "Welt TV" enthüllte, gebe derzeit zwar noch keine konkreten Indizien, dass der Kapitän der englischen Nationalmannschaft die Endrunde in Deutschland verpassen wird. Eine Genesung des 30-Jährigen zeichne sich aber nicht ab.

"Man muss schon sagen, dass am Anfang die Rückenprobleme kleiner waren. Es ist in den letzten zwei Wochen nicht besser geworden", verriet der Journalist.

Kane hatte sich die Blessur vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid zugezogen. Trainer Thomas Tuchel bekam den Star-Spieler rechtzeitig für den Showdown im Santiago Bernabéu fit, musste den Goalgetter bei der 1:2-Niederlage allerdings frühzeitig vom Platz nehmen.

In den letzten beiden Saisonspielen stand Kane dann nicht einmal im Kader des FC Bayern. Tuchel deutete an, dass beim Mittelstürmer in der aktuellen Verfassung nicht einmal Training denkbar sei.

FC Bayern hat "frühzeitig Maßnahmen getroffen"

"In Madrid war es schon grenzwertig. Wir haben es mit Spritzen und Behandlungen probiert. Der Rücken hat komplett zugemacht. Es ist schlimmer geworden und in kleinen Alltagsbewegungen immer wieder aufgebrochen. Es gibt keine Chance, dass er überhaupt nur trainiert", sagte der Coach auf der Pressekonferenz am Freitag.

Ähnlich wie bei Jamal Musiala und Leroy Sané seien auch bei Kane "frühzeitig Maßnahmen" zur Rehabilitation getroffen worden, so "Bild".

Aktuell arbeitet der Stürmer mit seinem persönlichen Vertrauensarzt im Ausland an der Genesung. Allzu viel Zeit bleibt Kane aber nicht mehr. Anfang Juni startet die Vorbereitung mit den Three Lions. Nach den Testspielen gegen Bosnien und Herzegowina sowie Island wartet am 16. Juni die erste EM-Partie gegen Serbien.