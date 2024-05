Medien: FC Bayern buhlt um Salzburger Abwehr-Ass

IMAGO/Eibner-Pressefoto /EXPA/Adelsberger

Angeblich Kandidat beim FC Bayern: Oumar Solet

Am Samstag wurde einmal mehr deutlich, dass die Defensive des FC Bayern verstärkt werden muss. Gerüchten zufolge könnte ein Leistungsträger von RB Salzburg zum Thema werden.

Auch eine Dreierkette verhalf Bayerns Hintermannschaft im letzten Spiel der Bundesliga-Saison 2023/2024 nicht zu neuer Stabilität - im Gegenteil.

Mit Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt und Eric Dier, immerhin Nationalspieler der Top-Nationen Frankreich, Niederlande und England, stand der Rekordmeister offen wie ein Scheunentor.

Die TSG Hoffenheim um Dreierpacker Andrej Kramaric nutzte die Münchner Schwächen im zweiten Durchgang eiskalt aus und drehte einen 0:2-Rückstand noch in einen 4:2-Erfolg.

Entsprechend schlecht fielen die Noten für Bayerns Verteidigung im Zeugnis von sport.de aus.

Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der kriselnde Traditionsklub im Zuge seines geplanten personellen Umbruchs auch die Abwehr verstärkt.

Wie "FT" erfahren haben will, könnte Salzburgs Oumar Solet dabei eine Rolle spielen. Der 24-Jährige, der auch vom VfL Wolfsburg umworben wird, ist vertraglich nur noch bis 2025 gebunden und soll im Sommer daher verkauft werden.

Namhafte Konkurrenz für den FC Bayern

Neben den beiden Bundesligisten sollen auch die AS Rom und West Ham United an Solet, für den eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich fällig würde, interessiert sein.

Der ehemalige Juniorennationalspieler Frankreichs war 2020 von Olympique Lyon nach Salzburg gewechselt. Dort mauserte er sich anschließend zur Stammkraft.

Seinen nächsten Karriereschritt will Solet angeblich in der Bundesliga machen, bereits im vorigen Sommer gab es Gerüchte um ein Engagement in der höchsten deutschen Spielklasse.

Konkret wurde es damals allerdings nicht, sodass der 1,92 Meter große Innenverteidiger noch eine Saison in Österreich blieb. Für RB absolvierte er 23/24 wettbewerbsübergreifend 27 Einsätze (zwei Tore).

Sollte Solet tatsächlich beim FC Bayern aufschlagen, dürfte Landsmann Upamecano wohl gehen. In der Rückserie hatte der Ex-Leipziger seinen Platz in der ersten Elf verloren.