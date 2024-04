FC Bayern nimmt nächsten Abwehr-Star von Bayer ins Visier

IMAGO/Kirchner-Media/TH

Odilon Kossounou (l.) soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Seit einigen Wochen wird dem FC Bayern Interesse an Jonathan Tah von Bayer Leverkusen nachgesagt. Nun nimmt der deutsche Rekordmeister offenbar einen weiteren Abwehr-Star der Werkself ins Visier.

Wie es bei "CaughtOffside" heißt, streckt der FC Bayern die Fühler nach Odilon Kossounou aus.

Doch mit dem Interesse sind die Münchner bei Weitem nicht alleine. Gerade aus der Premier League droht namhafte und zahlungskräftige Konkurrenz. Auch der FC Liverpool, Tottenham Hotspur und Manchester United sowie Real Madrid aus Spanien sollen Kossounou bereits genauer unter die Lupe genommen haben und einen Vorstoß im Sommer wagen.

Kossounous Vertrag bei Bayer Leverkusen ist noch bis 2026 datiert. Ein Angebot zur Vertragsverlängerung soll der Innenverteidiger zuletzt abgelehnt haben.

"CaughtOffside" zufolge wären die Bayer-Bosse bereit, Kossounou im Sommer für 60 Millionen Euro ziehen zu lassen.

Kossounou war 2021 vom FC Brügge zu Bayer Leverkusen gewechselt. 23 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer.

Der Abwehrspieler gehörte bis zum Jahreswechsel zum absoluten Stammpersonal in der Leverkusener Hintermannschaft.

Seit dem heimischen Afrika Cup, bei dem Kossounou mit der ivorischen Nationalmannschaft den Titel gewann, ist er allerdings auf das Abstellgleis geraten. In der Bundesliga stand der 23-Jährige in diesem Jahr nur gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:1), Union Berlin (1:0) und Werder Bremen (5:0) auf dem Platz. In der Europa League durfte er immerhin in beiden Achtelfinalspielen gegen Qarabag FK sowie im Viertelfinal-Rückspiel gegen West Ham United von Beginn an ran.

Jonathan Tah beim FC Bayern auf dem Zettel?

Auch Jonathan Tah wird immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Das Arbeitspapier des Nationalspielers endet 2025.

Noch ist nicht sicher, ob Tah überhaupt an die Säbener Straße wechseln will. Bayer Leverkusen dürfte alles daran setzen, um den Routinier über den Sommer hinaus in den eigenen Reihen zu halten.