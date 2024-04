Bericht: Tuchel auf Trainerliste von Weltklub

IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Tuchel und der FC Bayern trennen sich

Thomas Tuchel verlässt den FC Bayern im Sommer. Den 50-Jährigen könnte es anschließend offenbar zurück in die Premier League ziehen.

Wie das Portal "Football Insider" mit Verweis auf eine namentlich nicht genannte Quelle berichtet, steht Thomas Tuchel bei Manchester United auf einer Liste, für den Fall, dass sich der Klub von Erik ten Hag trennen sollte. Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) wird ebenfalls als Kandidat genannt.

Ten Hag besitzt bei den Red Devils noch einen Vertrag bis 2025. Der Niederländer steht bei Manchester United aber unter Erfolgsdruck. Der englische Rekordmeister rangiert in der Premier League aktuell nur auf dem sechsten Platz. Im FA Cup wurde hingegen das Finale erreicht, allerdings durch einen Zittersieg im Elfmeterschießen gegen Zweitligist Coventry City.

"Football Insider" spekuliert, dass sich Manchester United am Saisonende vorzeitig von Ten Hag trennen könnte, sollte der Erfolg im Endspurt ausbleiben.

Keine Tuchel-Kehrtwende beim FC Bayern

Tuchel stünde dann zur Verfügung. Der 50-Jährige hatte sich mit dem FC Bayern schon im Februar auf eine vorzeitige Trennung verständigt. Eine Kehrtwende - wie kürzlich beim FC Barcelona durch den Verbleib von Xavi geschehen - ist an der Säbener Straße laut "Bild" ausgeschlossen.

Zuletzt hatten Fans eine Online-Petition für einen Verbleib von Tuchel ins Leben gerufen. "Vielleicht wünschen sich ein paar Fans, dass ich bleibe. Aber es hat keine Priorität und das darf es auch nicht. In den nächsten elf Tagen geht es nur um Fußball: Wir wollen in der Bundesliga Punkte sammeln und in der Champions League ins Finale zu kommen. Wir sind im vollen Fokus, jeder Tag zählt", sagte Tuchel angesprochen auf seine Zukunft auf einer Pressekonferenz am Freitag.

Der Übungsleiter hatte den FC Bayern im März 2023 übernommen. Sein ursprünglicher Vertrag war bis Sommer 2025 datiert.