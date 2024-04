"Extreme Enttäuschung": Goretzka bricht sein Schweigen

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Leon Goretzka erlebt nicht nur beim FC Bayern ein Jahr mit Höhen und Tiefen

Für die vergangenen Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wurde Leon Goretzka von Bundestrainer Julian Nagelsmann überraschend nicht berücksichtigt. Nun hat der Mittelfeld-Star des FC Bayern über den Schock nach seiner Ausbootung gesprochen.

"Für mich war das schon eine extreme Enttäuschung, weil ich damit nicht gerechnet habe", gestand der 29-Jährige im Interview mit dem Magazin "Sports Illustrated".

Nagelsmann hatte sich in der Schaltzentrale für Robert Andrich (Bayer Leverkusen) und Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) entschieden, außerdem war Toni Kroos (Real Madrid) im März nach längerer Pause in die DFB-Auswahl zurückgekehrt.

"Danach habe ich mir einen Tag gegeben, um mit der Situation zurechtzukommen. Am übernächsten Tag habe ich geschaut, wie ich diese Situation korrigieren kann", verriet Goretzka.

Seine Erkenntnis: "Das geht am besten durch Top-Leistungen und damit, dass man diese neue Rolle auch annimmt."

Seither hat Goretzka Stück für Stück zurück zu alter Stärke gefunden. Beim jüngsten 5:1-Auswärtssieg bei Union Berlin glänzte der gebürtige Bochumer mit einem Tor und einer Vorlage.

Komplizierte Saison beim FC Bayern: Goretzka will wachsen

Goretzka ist überzeugt, aus den vielen Tiefschlägen der letzten Monate wichtige Lehren gezogen zu haben.

"Ich habe in meiner Karriere im Vereinsfußball alle großen Titel gewonnen, die man mit einem großen Klub wie dem FC Bayern gewinnen kann. Trotzdem habe ich in dieser Saison erlebt, was es bedeutet, als Führungsspieler in der Kritik zu stehen. Das macht einem wieder deutlich, dass man dazu verpflichtet ist, Woche für Woche Leistung zu bringen", erklärte der zweikampfstarke Achter.

Generell würden Enttäuschungen zum Leben als Fußballer nunmal "dazugehören", so Goretzka: "Aber dafür spielt man in einem Team, das ist das Schöne am Mannschaftssport: dass man sich gegenseitig auffangen kann. Wie beim FC Bayern in dieser Saison, die nicht ganz so erfolgreich war, wie wir es uns erwartet hatten und wie wir es gewohnt waren."