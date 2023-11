Nach Suarez-Hattrick: Botafogo verspielt 13-Punkte-Polster

IMAGO/Richard Ducker / SPP

Ex-Barca-Star Suarez träumt vom Titel in Brasilien

Mit einem lupenreinen Hattrick hat Uruguays Fußball-Altstar Luis Suarez den Titelkampf in der brasilianischen Fußballmeisterschaft angeheizt.

Denn Spitzenreiter Botafogo FR verspielte mit dem 3:4 (2:1) im Duell gegen Suarez-Klub Gremio Porto Alegre endgültig den scheinbar sicheren 13-Punkte-Vorsprung aus der Hinrunde. Bei sechs ausstehenden Spieltagen liegen nun gar fünf Vereine nur drei Punkte auseinander.

"Ein Spiel mehr, an das ich mich erinnern werde", sagte der in Europa unter anderem für Liverpool und Barcelona treffsichere Torjäger, der die Partie in Rio de Janeiro nach 1:3-Rückstand mit seinem Dreierpack (50., 53., 69.) drehte und anschließend den Spielball mit nach Hause nahm.

Der 36-Jährige, der laut Medienberichten wohl im kommenden Jahr wieder an der Seite von Barcelona-Kumpel Lionel Messi bei US-Klub Inter Miami stürmen wird, ist mit 14 Treffern nun Nummer drei in der vom Ex-Leverkusener Paulinho (17) angeführten Torjägerliste.

Neben Botafogo, Gremio und Titelverteidiger SE Palmeiras (alle 59 Punkte) machen sich auch noch die Red Bull-Filiale Bragantino (58), das seit einem Monat von Ex-Nationaltrainer Tite betreute CR Flamengo (56) und nun selbst noch der frühere Weltmeister-Coach Luiz Felipe Scolari mit Atletico Mineiro (54) und Torjäger Paulinho Hoffnungen auf den Titel. Brasiliens Meisterschaft endet am 6. Dezember.