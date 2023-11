Ibrahimovic-Sohn für U15-Camp nominiert

IMAGO/HOCH ZWEI/SID/IMAGO/HOCH ZWEI / Italy Photo Press

Vincent Ibrahimovic (l.) spielt für die AC Mailand

Der Sohn von Fußball-Ikone Zlatan Ibrahimovic (42) ist vom schwedischen U15-Nationaltrainer Axel Kjäll für das Camp des Jahrgangs 2008 nominiert worden. Der 15-jährige Vincent Ibrahimovic wird gemeinsam mit 65 anderen Spielern seiner Altersklasse vom 4. bis 7. Dezember am Trainingslager im schwedischen Bosön teilnehmen.

Ibrahimovic gehört dem Nachwuchsprogramm der AC Mailand an und spielt im zentralen Mittelfeld. Auch sein Vater stand in seiner Karriere für Milan auf dem Platz. In 163 Pflichtspielen für die Italiener schoss der extrovertierte Mittelstürmer 93 Tore.