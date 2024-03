Cristiano Ronaldo rechtfertigt Skandal-Geste

Fabio Ferrari, dpa

Cristiano Ronaldo hat sich zu seiner als obszön empfundenen Geste in Saudi-Arabien geäußert

Nach seiner Sperre wegen einer in Saudi-Arabien als obszön empfundenen Geste hat Cristiano Ronaldo einen Fehler eingeräumt.

"Manchmal führt die Leidenschaft für das Spiel und die Begeisterung dazu, dass man Fehler macht", sagte der 39 Jahre alte Nationalspieler Portugals auf einer Pressekonferenz.

Er sei ein Mensch und nicht perfekt. "Ich habe nichts absichtlich falsch gemacht. Ich respektiere immer die Bräuche und Traditionen der Länder."

Ronaldo hatte jüngst nach dem 3:2-Sieg seines Teams Al Nassr gegen Al Shabab anscheinend in Richtung gegnerischer Fans gestikuliert und dabei Handbewegungen im Lendenbereich gemacht. Zuvor hatte er sich kurz die Hand ans Ohr gelegt, nachdem von den Tribünen offenbar "Messi"-Rufe gekommen waren.

Argentiniens Weltmeister Lionel Messi ist Ronaldos langjähriger Rivale, insbesondere wenn es um Auszeichnungen für individuelle Leistungen geht. Ronaldo war für seine Aktion ein Spiel gesperrt worden.

"Was ich getan habe und wofür ich bestraft wurde, war ein Missverständnis. Ich respektiere das Land, in dem ich lebe. Diese Reaktion ist in Europa normal, aber wer macht im Leben keine Fehler?", ergänzte Ronaldo.