Enthüllt: PSG-Boss wegen Bayern-Juwel Tel stinksauer

IMAGO/Michael Taeger

Mathys Tel hat beim FC Bayern eine positive Entwicklung hingelegt

Obwohl er beim FC Bayern keinen Stammplatz inne hat, genießt Mathys Tel in München hohes Ansehen. Schon mit 18 Jahren hat sich der Franzose beim deutschen Rekordmeister zu einem zuverlässigen Scorer entwickelt. Das wiederum soll bei Paris Saint-Germain für Frust sorgen.

Immerhin neun Tore und fünf Vorlagen hat Mathys Tel in der laufenden Saison für den FC Bayern gesammelt, dabei stand der Angreifer nur in wenigen seiner 37 Einsätze in der Startelf.

Noch führt im Sturmzentrum der Münchner an Superstar Harry Kane kein Weg vorbei, trotzdem sind die Verantwortlichen an der Säbener Straße mit Tel, der mittlerweile meist als Linksaußen aufgeboten wird, mehr als zufrieden.

Erst im März wurde sein ohnehin noch langfristiges Arbeitspapier vorzeitig bis 2029 verlängert, die im Sommer 2022 an Stade Rennes gezahlte Ablöse von 20 Millionen Euro wirkt aus heutiger Sicht wie ein Schnäppchen.

In Paris soll Tels positive Entwicklung derweil mit einer Mischung aus Enttäuschung und Frust beobachtet werden. Das berichtet das französische Fachmagazin "L'Equipe".

Dem Vernehmen nach ist PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi darüber verärgert, dass der U21-Nationalspieler, der aus einem Vorort der Hauptstadt stammt, einst durchs Raster der klubeigenen Talentspäher gefallen ist.

Ziel sei es stets, die besten Nachwuchsspieler der Region im Verein zu haben. Bei Tel haben die Scouts allerdings wohl nicht genau genug hingeschaut.

Falls Rangnick kommt: Neue Rolle für Tel beim FC Bayern?

2020 war Tel in die U19 von Stade Rennes gewechselt, wo er sich in Windeseile einen Namen machte. Wenig später durfte der Youngster erstmals für die Profis ran, was zahlreiche Interessenten aus ganz Europa auf den Plan rief.

Den Zuschlag sicherte sich schlussendlich der FC Bayern, der Tel als wichtigen Baustein für die Zukunft betrachtet. Auch deshalb wurde eine Leihe des Offensiv-Juwels bislang abgelehnt.

Spannend dürfte werden, wie der kommende Trainer des Champions-League-Halbfinalisten mit Tel plant - voraussichtlich wird dies Ralf Rangnick sein.